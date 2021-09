Videojuegos

Aunque Resident Evil ha gozado de un renacimiento en los últimos años y todo parece indicar que el de Silent Hill no está muy detrás, todavía hay muchos fanáticos de los ‘survival horror’ clásicos inspirados en las mencionadas franquicias. Incluso en 2021, la combinación de ángulos de cámara fijos y controles de tanque es una característica que atrae a ciertos jugadores como polillas a la flama. Ya sea por su naturaleza «anticuada» o cómo contribuye a la creación de una ambientación claustrofóbica, esta decisión de diseño se ha mantenido relevante por casi 3 décadas. No obstante, resulta especialmente recurrente en títulos que buscan homenajear a Resident Evil y Silent Hill. Tal es el caso de Tormented Souls.

Desarrollado por los estudios chilenos Dual Effect y Abstract Digital, Tormented Souls gira alrededor de la joven Caroline Walker. Tras recibir una carta con la foto de unas mellizas y un críptico mensaje, la protagonista ha sufrido horribles pesadillas. Decidida a encontrar respuestas, decide viajar al Hospital Winterlake. Por desgracia, Caroline es noqueada y conectada a equipamiento médico. Tras despertar, descubre que le falta un ojo. A pesar de ello, no tiene más opción que explorar la mansión en búsqueda de respuestas mientras intenta sobrevivir a los horrores que alberga.

Si bien la historia de Tormented Souls no tiene mucho en común con las de Resident Evil y Silent Hill, su ambientación y diseño están deliberadamente basados en esos ‘survival horror’ de culto. Esto va más allá de la mencionada combinación de ángulos de cámara fijos y controles de tanque. En esta reseña, hablaremos de todo eso.

Aunque lejos de ser perfecta, la presentación de Tormented Souls es uno de sus puntos fuertes. Dejando de lado ocasionales ‘bugs’ gráficos y que los modelos de los personajes humanos lucen como si pertenecieran a la generación antepasada, los escenarios y su iluminación están muy cuidados. De hecho, esta última resulta instrumental en la creación de una atmósfera opresiva. Esto se debe a que la oscuridad resulta mortal para Caroline. Si bien puede utilizar un mechero desde el principio de la aventura, esto es a cambio de utilizar armas. De esta forma, la protagonista permanece vulnerable en la oscuridad mientras deambula en ella.

Mientras que hay porciones del Hospital Winterlake que resultan sospechosamente similares a la Mansión Spencer del primer Resident Evil (1996), hay otras que recuerdan bastante al otro mundo de Silent Hill. Sin embargo, la influencia del ‘survival horror’ de Konami se ve especialmente en el diseño de los enemigos —humanos fusionados con equipamiento médico— y los crípticos rompecabezas repartidos a lo largo del hospital. Estos requieren que los jugadores analicen cuidadosamente su entorno y los documentos recolectados. En lo que respecta al combate, este afortunadamente toma más inspiración de los clásicos de Capcom.

Las principales armas de Caroline son una pistola de clavos y una barra de metal. No obstante, los jugadores pueden desbloquear otras dos a lo largo de la aventura. Similar a Jill Valentine en Resident Evil 3: Nemesis (1999), la protagonista puede esquivar saltando hacia atrás. Aunque esta mecánica no resulta tan instrumental como en el mencionado Resident Evil, evitar daño innecesario es importante en Tormented Souls. Como en los ‘survival horror’ de antaño, la munición y la curación son limitados. No menos importante, el hecho de guardar requiere consumir una cinta. La ocasional ausencia de recursos y la posibilidad de morir antes de encontrar una sala de guardado contribuyen a la creación de tensión genuina en ciertas partes.

Lo anterior no quiere decir que todo sea anticuado. Si bien Tormented Souls ofrece controles de tanque, los jugadores también pueden utilizar controles modernos. Los primeros están asignados a la cruceta; los últimos, al análogo izquierdo.

A pesar de que la anterior adición es apreciada, hay elementos de Tormented Souls que desafortunadamente se mantienen anticuados. Si bien hace poco recibió una actualización que señala la ubicación de Caroline en el mapa, el título podría haber tomado una página de recientes Resident Evil y señalar cuando una sección del mapa está limpia de objetos. Por supuesto, toca reconocer que hay jugadores que prefieren esa dificultad extra en lo que respecta a recolectar todos los documentos y objetos.

Hablando de documentos, estos no solo sirven para resolver rompecabezas. Aunque la historia es entendible a partir de lo que proveen las escenas cinematográficas, los documentos se encargan de rellenar vacíos para los jugadores que deseen saber más sobre la historia del Hospital Winterlake y las misteriosas gemelas que vivían ahí.

Aun así, la historia de Tormented Souls es uno de sus elementos más débiles. Si bien la implementación de viajes en el tiempo —mecánica introducida al principio del juego— se presta para unos cuantos puntos de giro inesperados, la trama se caracteriza por múltiples clichés, incoherencias y conveniencias. Tampoco ayuda que los momentos más serios de la historia se vean perjudicados por la pésima actuación de voz. ¿Fue hecho adrede como un homenaje a la pésima actuación de voz en los ‘survival horror’ de antaño? No lo sabemos. Sin embargo, la historia de Tormented Souls y sus personajes no resultan particularmente interesantes o memorables.

Por fortuna, las fortalezas de Tormented Souls yacen en su lograda ambientación y jugabilidad que logra recrear el encanto de los clásicos. Como si no fuera suficiente, también incentiva la rejugabilidad a través de múltiples finales y trofeos. Mientras que uno invita a pasar el juego sin guardar, otro exige superarlo en 3 horas o menos.

Tormented Souls 7.7/10 Nota Lo que nos gustó - Es un excelente homenaje a los ‘survival horror’ de antaño.

- Está repleto de complejos rompecabezas que pondrán a prueba a los jugadores.

- La historia goza de algunos puntos de giro interesantes.

Lo que no nos gustó - En general, la historia resulta demasiado predecible.

- No trae mayor innovación al género ‘survival horror’.

- Múltiples ‘bugs’.

- Las actuaciones de voz dejan bastante que desear.

En resumen Incluso si Tormented Souls no rompe el molde de lo que constituye un ‘survival horror’, es una muestra del talento de Dual Effect y Abstract Digital. El amor que estos estudios sienten por los exponentes clásicos del género se ve reflejado tanto en la ambientación como en las mecánicas de juego, que mezclan lo mejor del diseño de la vieja escuela con varias mejoras en lo que respecta a calidad de vida. Es corto y no exuda originalidad, pero aun así es una experiencia que los fanáticos de los ‘survival horror’ clásicos disfrutarán de principio a fin.

Reseña hecha con una copia digital de Tormented Souls para PS5 brindada por PQube.