Tal parece que la aparición especial de personajes de Avatar: The Last Airbender y The Legend of Korra en Smite dio resultado, pues van a hacer lo mismo con las Tortugas Ninja (TMNT).

Hi-Rez Studios y Titan Forge Games anunciaron que Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello serán los protagonistas del Pase de Batalla que llegará al juego en noviembre.

Las Tortugas Ninja no serán personajes nuevos en Smite, sino apariencias (skins) para personajes ya existentes. Leonardo será una nueva apariencia para Osiris, Donatello será para Sun Wukong, Rafael para Loki y Miguel Ángel para Mercurio.

Como pueden ver en el tráiler, además de las apariencias «realistas», cada tortuga tendrá otra apariencia llamada «Radical» que la hace lucir mucho más caricaturesca.

Esta colaboración es parte de una fuerte tendencia que hay actualmente en los juegos-como-servicio, la cual es agregar personajes de franquicias populares. Ejemplos hay muchos, como el actual evento de Marvel en Fortnite y el anuncio de que Rambo se unirá a Terminator y Robocop en Mortal Kombat 11.

Smite está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Se trata de un MOBA gratuito al estilo League of Legends en el que controlamos dioses y seres mitológicos de distintas culturas de todo el mundo.

Fuente: canal oficial de Smite en YouTube