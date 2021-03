A través de un tráiler al son de un ‘cover’ del tema original de la serie ochentera de las Tortugas Ninja, Dotemu —compañía mejor conocida por el exitoso Streets of Rage 4— ha presentado su próximo proyecto. De la mano con Nickelodeon y Tribute Games —estudio responsable de juegos como Panzer Paladin—, la compañía ha anunciado un nuevo ‘brawler’ protagonizado por las polulares Tortugas Ninja: TMNT: Shredder’s Revenge.

A continuación, podrán ver todo lo que se ha anunciado sobre este título.

¿En qué consiste Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge? ¿Cómo serán las mecánicas de juego?

¿Por qué modificar lo que no está roto? TMNT: Shredder’s Revenge, el próximo juego protagonizado por las Tortugas Ninja, beberá bastante del querido ‘brawler’ de Konami Turtles in Time.

Inspirado directamente en juegos clásicos como Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (1991) y la icónica estética de la serie animada de 1989, el próximo juego de las Tortugas Ninja será un ‘brawler’ a la vieja escuela. Esto no solo se ve reflejado en su jugabilidad, sino en su presentación retro. Si bien el tráiler no muestra en detalle las mecánicas, sí deja ver que el juego permitirá que hasta cuatro jugadores se metan en la piel de los hermanos Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel. ¿Su misión? Como siempre, detener los planes de Shedder.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento?

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge no tiene fecha de lanzamiento.

¿Para qué consolas estará disponible?

Dotemu ha dado a conocer que Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge llegará a PC y consolas. Sin embargo, la compañía no ha especificado en cuáles consolas podrá jugarse.

Fuente: comunicado de prensa de Dotemu