Los fanáticos de las Tortugas Ninja (TMNT) seguramente están familiarizados con The Last Ronin o El último ronin, una saga de cómics reciente que muestra un futuro alterno en el que solo una de las cuatro tortugas sobrevivió y busca venganza por lo que ocurrió con su familia. Parece que podremos vivir esta aventura por fuera de las páginas porque TMNT: The Last Ronin se convertirá en un juego RPG de acción.

En una entrevista con Polygon, Doug Rosen —vicepresidente senior de juegos y medios emergentes en Paramount Global— habló sobre sus intenciones de convertir esta saga en un videojuego. Dijo que se jugará en tercera persona «al estilo de God of War» y que tendrá un solo protagonista que usará las armas de las cuatro tortugas ninja, aunque podríamos controlar a sus hermanos en ‘flashbacks’.

Si el juego RPG de TMNT: The Last Ronin (Tortugas Ninja: el último ronin) se hace realidad, todavía faltan muchos años para que esté listo. Rosen explicó que será un juego AAA y que todavía están buscando el estudio de que encargue de su desarrollo. Eso significa que el proyecto todavía está en una fase muy temprana de producción.

Y no, no les diremos cuál es la tortuga sobreviviente. Lean el cómic que es muy bueno. Esta franquicia está a punto de ponerse de moda de nuevo gracias a la llegada de la película animada Caos Mutante.

Fuente: Polygon