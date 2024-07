Tose, el ‘desarrollador fantasma’ más importante de la industria, sufre pérdidas por cancelaciones

Tose es una leyenda vida en la industria de los videojuegos. Muchos de los juegos en los que ha trabajado pasan como hechos por compañías tipo Nintendo o Square Enix. Pero el nombre de Tose permanece oculto de los créditos por decisión de ellos mismos, porque prefieren el bajo perfil. Esto los convierte en un desarrollador fantasma y tal vez el más importante de todos. Te aseguramos que varios de tus juegos favoritos tienen la huella de Tose y nunca te diste por enterado, pues esa era justamente la idea. Después de una serie de proyectos cancelados, ahora Tose pasa por una difícil situación de pérdidas.

Tose reportó (vía Automaton) una cuantiosa pérdida por 2.28 millones de dólares en los últimos nueve meses, debido a numerosos juegos cancelados por sus clientes –entre los que pueden estar Nintendo, Square Enix, Bandai Namco y Capcom, pero son muchos más–. Así como es difícil saber a ciencia cierta en cuántos juegos ha trabajado Tose a lo largo de su historia (desde 1979), recientemente han sido más abiertos y enlistan en su sitio oficial algunos de los proyectos pasados.

La huella de Tose está en todas partes del pasado y el presente.

Paper Mario: The Thousand-Year Door, Final Fantasy Pixel Remaster, Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, Scarlet Nexus, WarioWare: Move It! y Dragon Quest Monsters: The Dark Prince son algunos de ellos. Depender de empleadores grandes es un riesgo financiero, tal es el caso con Square Enix, que pasa por una reestructuración de alto nivel y reporta bajas ventas desde hace un año tras el lanzamiento de FFXVI. Square Enix puede ser el estudio distribuidor de juegos hechos por Tose que más proyectos haya cancelado. Esto último lo confirmó la compañía en su cambio de estrategia comercial.

Por el momento, a pesar del 27.6% de ventas menos respecto al último año, Tose se mantiene trabajando y mejorando sus planes futuros. Para así recuperar el ‘momentum’ con otros juegos que actualmente tiene en desarrollo.

Fuente: Tose