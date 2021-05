¿Por qué los jugadores de Total War: Three Kingdoms lo están bombardeando con reseñas negativas?

Hace un par de años, Sega y el estudio Creative Assembly nos presentaron Total War: Three Kingdoms, uno más en su longeva y popular serie de juegos de estrategia. En esa ocasión nos llevaron al periodo de la guerra de los tres reinos en China. Los jugadores y la crítica lo recibieron de forma muy positiva.

Pero ese amor se acabó. En los últimos días, las reseñas del juego en Steam para Total War: Three Kingdoms son «extremadamente negativas». ¿Qué ocurrió? ¿Por qué los jugadores están de repente en contra del juego?

A finales de la semana pasada, el estudio Creative Assembly anunció que la próxima actualización del juego (parche 1.7.1) será el último y no trabajarán más en este juego. Además de la solución de ‘bugs’ y errores este parche hará algunos cambios de balanceo en el mapa. Eso es todo.

La noticia sobre la última actualización de Total War: Three Kingdoms no cayó bien a la comunidad de jugadores, que reaccionaron de la forma esperada: bombardeando el juego con reseñas negativas. La principal causa de la molestia es que, en julio de 2020, el estudio mencionó ‘una segunda expansión DLC’ que no se hizo realidad. Los jugadores enojados también alegan que el título todavía tiene muchos ‘bugs’ que se quedarán sin solución.

Esta no es la primera vez que un título de la saga Total War es bombardeado con críticas negativas en Steam. en 2018 pasó algo similar con Total War: Rome II por una causa bastante tonta: el estudio agregó unidades femeninas al juego.

Fuente: Kotaku