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Totopia es un ambicioso ‘party game’ de plataformas «gratuito» para PS5, Xbox Series X/S, PC, iOS y Android

No confundir con Pokopia.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

JNG Studio anunció Totopia, un juego de plataformas ‘free-to-play’ o «gratuito» con enfoque multijugador y un centro de entretenimiento integral para la vida social y los videojuegos. Se lanzará para PS5, Xbox Series X/S, PC (a través de Steam y Epic Games Store), iOS y Android en el segundo trimestre del 2027. Una prueba de juego llamada «Mic Check» para PC (Steam) se llevará a cabo del 7 al 21 de mayo del 2026.

«En Totopia puedes personalizar tu personaje. Conoce a los Atomons, los habitantes de Totopia, hazte amigo de adorables criaturas y comienza a explorar este diverso mundo. ¿Te atreverás a superar peligrosos desafíos de plataformas para derrotar a los jefes que amenazan la existencia de Totopia? ¿O quizás dedicarás tu energía a convertir Pulse Avenue en un distrito vibrante y con estilo? ¡Tú decides cómo quieres jugar!»

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Seas un campeón de ‘party games’, un héroe que destroza Bitrot, un barista experto o simplemente un pescador relajado, el escenario es tuyo. Conéctate con el equipo para noches de juegos caóticas o domina las calles de Pulse Avenue. Desde un estilo único hasta atuendos personalizados y extravagantes, expresa tu estética única y muestra al mundo entero tu look característico.

Lánzate a peleas caóticas, carreras épicas o únete al equipo para conseguir la victoria. Desde desafíos en solitario hasta locuras cooperativas, cada mapa es una nueva oportunidad para alcanzar el máximo rendimiento. Usa la mecánica de ‘Sincronización de almas’ para crear lazos con tus compañeros, desbloqueando habilidades especiales y trucos secretos para superar los niveles de desafío y las competiciones con estilo.

Pero si lo tuyo no es el desborde de actividades, puedes dedicarte únicamente a pescar, cultivar sin parar o construir la base de tus sueños, todo en un ambiente relajado y seguro.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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