En las últimas horas Cyanide Studio y Nacon anunciaron sus típicos juegos anuales de ciclismo. Estamos hablando de Pro Cycling Manager 2022 y Tour de France 2022, dos títulos para los amantes de las dos ruedas, especialmente los colombianos, quienes esperan ver nombres como Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Esteban Chaves, entre otros.

En el tráiler oficial no se revelaron muchos detalles de estos dos próximos títulos, pero el perfil de Steam de los dos nos da algo de información. A continuación, podremos verla:

¿Qué novedades tendrá Tour de France 2022?

Como se sabe, este año el Tour de France iniciará en Dinamarca y tendrá una distancia de al menos unos 3.400 kilómetros. Así, iniciaremos en Copenhague y llegaremos hasta Les Champs-Elysées en las 21 etapas oficiales. Aparte de contar con ciclistas famosos de la talla de Mathieu van der Poel y Wout van Aert, el juego ofrece algunas características importantes.

Por ejemplo, se introduce el modo de juego «Carrera del momento», que permite comparar los resultados propios con los de otros jugadores. Además, la inteligencia artificial ofrecerá un mayor abanico de comportamientos dependiendo del momento de la carrera o ciertos eventos.

Algo muy interesante es la posibilidad de habilidad o deshabilitar las caídas en medio de las carreras o las enfermedades. Ante estas hay consecuencias dependiendo de la severidad de los accidentes.

La edición del título de Tour de France este año saldrá para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC el próximo 9 de junio.

¿Qué trae Pro Cycling 2022?

En el caso del simulador de administración de equipos de ciclismo, Pro Cycling 2022, este también trae novedades. La razón de esto es que ahora hay un gran énfasis en la búsqueda de nuevos talentos, por lo que el jugador decidirá a dónde enviar sus agentes para buscar nuevos ciclistas jóvenes.

El reclutamiento de estos ciclistas de entre 16 y 18 años será señalado con un sistema de seis estrellas. A mayor cantidad de estrellas, se cuenta con más potencial. Eso sí, también hay un sistema de desarrollo para que los ciclistas reclutados se acoplen más a las necesidades de los equipos.

A diferencia de su contraparte, Pro Cycling 2022 solo estará disponible en PC también para el 9 de junio.

Tour de France 2022: ¿estará Egan Bernal?

Solo unos pocos ciclistas famosos fueron mencionados en los anuncios del juego. Entre estos no hubo ningún colombiano, pero podemos considerar su aparición dependiendo de los equipos confirmados para el Tour de France y los equipos que vimos en el tráiler.

Egan Bernal pertenece al equipo INEOS Grenadiers, confirmado para el Tour y del que se ve su uniforme en el tráiler del juego. Claramente Bernal no participará en la carrera oficial por estarse recuperando de su lesión, pero existe la posibilidad de que aún esté en el juego.

¿Estará Rigoberto Urán en el nuevo juego de Tour de France?

Rigoberto Urán y su equipo, EF Education están confirmados para el Tour de France. No obstante, preocupa el hecho de que su uniforme no se viera por ninguna parte en el tráiler oficial. No se sabe si su equipo hará una aparición.

¿Estará Nairo Quintana en el nuevo juego de Tour de France?

Al igual que en el caso de Urán, Nairo Quintana y su equipo Arkéa Samsic están completamente confirmados en la carrera. En el juego solo se vieron unos pocos segundos a ciclistas pertenecientes a Arkéa.

¿Contaremos con Esteban Chaves en el nuevo Tour de France?

Esteban Chaves actúa como una nueva cara de EF Education, por lo que si aparece Rigoberto Urán, es muy posible que él esté también.

¿Qué otros colombianos podríamos ver en este juego?

La aparición de otros colombianos depende más de la existencia de sus equipos dentro de Tour de France 2022. Aparte de los mencionados, se puede esperar la participación de Felipe Daniel Martínez.

Fuente: Nacon