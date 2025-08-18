Towa and The Guardians of The Sacred Tree – Impresiones

Bandai Namco, con Towa and the Guardians of the Sacred Tree se adentra en el género roguelite. Nosotros, gracias a un acceso anticipado de un par de horas, ya pudimos probar este juego programado para salir al mercado exactamente en un mes —el jueves 18 de septiembre—. Así que en estas primeras impresiones, les contaremos todo lo que pudimos experimentar en las primeras horas de Towa and The Guardians of The Sacred Tree.

A través de una perspectiva isométrica, Towa and The Guardians of The Sacred Tree fusiona elementos de combate dinámico con el tipo de progresión característica del género roguelite. En cada partida, el jugador selecciona a dos de los guardianes disponibles para embarcarse en una misión y derrotar a Magatsu. Cada uno de estos guardianes cuenta con sus propias habilidades y de nosotros depende encontrar la mejor sincronía entre ambos para maximizar el daño que hagamos a los enemigos.

Jugabilidad y sistema de combate

Los guardianes elegidos portan el poder de una de las dos armas sagradas: la espada, o Tsurugi, y el bastón sagrado, o Kagura.

La jugabilidad de Towa and the Guardians of the Sacred Tree sigue la estructura tradicional de los roguelites: los personajes avanzan por áreas sucesivas, enfrentándose a enemigos que aumentan su dificultad. Tras ciertas batallas, obtendremos recompensas por derrotar enemigos. Estas son, minerales —los cuales se pueden usar en la aldea— y gracias que sirven para elegir una mejora temporal que otorga una ventaja por el resto de la partida.

Algunos espacios dentro del juego ofrecen un respiro, que le permite al jugador curarse o comprar mejoras adicionales en una tienda.

Una de las características destacadas del combate es el sistema de doble arma. Cada personaje maneja dos armas distintas: una rápida con menor daño y otra más lenta pero más poderosa. Un medidor en pantalla disminuye con el uso de cada arma; una vez vacío, el arma pierde su efectividad, obligando al jugador a cambiar. Gracias a esto, los jugadores se ven obligados a usar ambos estilos de combate, lo cual es ideal para experimentar todo tipo de estrategias en los enfrentamientos. Desafortunadamente, no tuvimos el tiempo suficiente para probar todos los estilos.

Apartado visual

El mundo de Towa resalta por su estética y colores. Los escenarios, que incluyen montañas, bosques y otros ambientes al aire libre, están diseñados con gráficos dibujados a mano que evocan. Los personajes y enemigos también mantienen este estilo visual, además que combinarlos en las misiones nos ayuda a desbloquear conversaciones que nos facilitan conocer a fondo a cada uno de ellos y la relación que tienen entre todos.

Nuestro periodo de prueba concluyó con un enfrentamiento contra un jefe final, tras el cual se regresaba al campamento para aplicar las mejoras de experiencia a los personajes de forma permanente. La experiencia, si bien breve, fue suficiente para mostrar el potencial del juego.

A pesar de que el género roguelite puede no ser el más habitual en el catálogo de Bandai Namco, sin contar con que actualmente hay una sobreexplotación del mismo, Towa and the Guardians of the Sacred Tree busca llamar la atención de los jugadores con un sistema de combate particular y un estilo artístico que evoca el estilo Nihonga. No podemos esperar para probar el juego completo, pero ustedes ya pueden probar Towa and The Guardians of The Sacred Tree. Ya que, desde hoy, hay una demostración disponible.

Impresiones de Towa and The Guardians of The Sacred Tree hechas con un acceso anticipado del juego para Steam provisto por Bandai Namco Latinoamérica.

