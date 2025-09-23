Towa and the Guardians of the Sacred Tree – Reseña (Switch)

No es una sorpresa que el éxito de Hades, premiado incluso como juego del año en diferentes medios de la industria, significó un positivo avance tanto para los juegos independientes como para el género ‘roguelike’. Bandai Namco, la marca que más apoya los juegos con estética ‘anime’ –y de populares IP ‘anime’– se avienta a distribuir un ‘roguelike’ de acción/RPG llamado Towa and the Guardians of the Sacred Tree, desarrollado por Brownies (no confundir con Brownie Brown, rebautizado como 1-Up Studio una vez adquirido por Nintendo).

Inicialmente tomamos control de Towa, espíritu protector de la Aldea Shinju que a su vez comanda ocho guardianes para combatir al malvado Magatsu y sus descendientes. Para evitar el resurgimiento de esta entidad, Towa y sus guardianes deben arreglar una rota línea de tiempo eliminando a cada abominación o jefe de nivel en los diferentes niveles semialeatorios. A medida que se completan más de estos “calabozos” –técnicamente algunos no lo son, pero su formato sí–, la Aldea Shinju avanza en el tiempo aunque tanto Towa como los guardianes no envejecen.

Dada la naturaleza de los ‘roguelike’, significa que cualquier error o derrota dentro de un escenario, incluso si se trata del jefe, significa repetirlo desde el comienzo, lo que puede desanimar a jugadores con menos afectos hacia el género. Mientras el diseño de personajes es uno de los puntos más fuertes de Towa and the Guardians of the Sacred Tree, los limitados niveles no pueden evitar su repetición y en ocasiones su único cambio diferencial frente a otros, solo parecen ser los colores. Aun así, es un juego de tonos vibrantes y marcadas inspiraciones orientales.

Como tradicional ‘roguelike’, los escenarios tienen un punto de vista isométrico. La acción se divide en dos tipos de ataques principales y en el caso de Towa, igualmente dos personajes controlables con sus propias especializaciones. Lo que significa que también cuenta con modo cooperativo local y en línea. El personaje principal o Tsurugi toma control de dos espadas, atacando solo con una de ellas a la vez e intercambiables en cualquier momento. Su durabilidad va decayendo a medida que se usan, así que el cambio no es tan opcional como sugiere el juego.

El segundo personaje o de apoyo, también conocido como Kagura, sigue al principal pero puede ser desplazado con el ‘stick’ derecho de forma individual y sus ataques designados a L2 o R2/ZL o ZR. Para un solo jugador esto puede ser triquiñuelo, así que cobra más sentido en el multijugador, ‘cooldown’ incluido. Cualquiera de los guardianes de Towa puede ser designado como Tsurugi o Kagura entre los distintos escenarios jugables. Puede que la inclusión del Kagura haya sido pensada para añadir variedad al género, pero no hace mucho en realidad pues nuestro enfoque siempre va a estar en el Tsurugi y su intercambio de espadas, esquivo de ataques y desate de técnicas especiales una vez cargado el medidor.

Como los ataques enemigos son señalados al estilo AoE (área de efecto), esto nos da suficiente tiempo para esquivarlos con rapidez. Sin embargo, ya que el Kagura sigue automáticamente al Tsurugi pero su reacción no es igual de veloz, resulta más golpeado y por ende nuestra salud general reducida. La única opción sería el ‘stick’ derecho como mencionamos, pero esto no es tan natural mientras estamos ocupados desplazando al Tsurugi con el izquierdo. Por otra parte, los ataques o hechizos del Kagura no es que sean muy prioritarios ni efectivos, pues las espadas son sumamente superiores.

La Aldea Shinju sirve como ‘hub’ al cual regresar cada vez que se completa un nivel, donde a su vez se pueden mejorar las armas y otras habilidades. En medio de los niveles es posible elegir una ‘Gracia’, suerte de bendición que también otorga mejoras a las armas o habilidades, la cual se pierde si el jugador es eliminado en el camino al jefe. Las compras de mejoras en la aldea son permanentes, por lo que con los recursos necesarios, son lo más viable para derrotar enemigos que en una partida previa eran más fuertes.

El asunto con Towa and the Guardians of the Sacred Tree es que si bien el diseño de algunos personajes y de ciertos entornos es llamativo, el ciclo rejugable de ‘roguelike’ no invita a seguirlo intentando. Como si se tornara lo bastante monótono para desistir, no por frustrante o particularmente difícil. Podemos intentar diferentes combinaciones de parejas entre los guardianes, tomarle gusto a controlar algunos de ellos, pero en el fondo el juego no sorprende en un aspecto particular.

No estamos hablando de un juego definido como “malo” o que tenga errores de diseño y controles, nada de eso. Simplemente no lo sentí tan entretenido como debería o sus ilustraciones sugerían. Le falta ese ‘algo’ especial como para sobresalir, no tanto que superara a uno de los dos Hades, simplemente que incentivara su inversión en tiempo de juego. En cuanto a la historia y trasfondo de personajes, lo cual sería más interesante de conocer, solo se da en conversaciones durante los combates, no en el ‘hub’ que es el lugar tranquilo.

Así que al final tendríamos que elegir a todos los guardianes en diversas combinaciones para aprender más sobre cada uno, lo cual uno no va a hacer una vez encuentre a su par de favoritos más satisfactorios de controlar. Lo que sí podemos hacer en la aldea es forjar nuevas espadas con los materiales que recolectamos, por medio de minijuegos con una especie de ‘Quick Time Events’. Entre mejor desempeño, mejor la mejora, valga la redundancia. Aparte de los ataques, también podemos dedicar recursos a construir edificaciones en la aldea para incrementar estadísticas de forma permanente.

Tal vez en la Aldea Shinju es donde encontramos el elemento más atractivo del juego, pues somos testigos de su progreso mientras Towa y sus inmortales guardianes luchan por arreglar la línea de tiempo. Las pequeñas historias de sus aldeanos a través de todas sus vidas dan sentido a la batalla de Towa por protegerlos. Es una lección moral de prácticamente pelear hasta el final por las generaciones futuras. ¿Tiene sentido decir que lo más destacable de Towa and the Guardians of the Sacred Tree son estos detalles del ‘lore’ y no sus mecánicas jugables? Por lo menos así fue en mi caso.

Reseña hecha con una copia digital de Towa and the Guardians of the Sacred Tree para Nintendo Switch brindada por Bandai Namco Latinoamérica. El juego también está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.