Trabajadores de Arkane culpan a Microsoft de «sabotear el desarrollo del juego de Blade»

Todos conocemos lo mal que le ha ido a Arkane bajo Microsoft. El estudio que nos dio títulos fantásticos como los dos Dishonored y Prey solo ha podido sacar el mediocre Redfall y desde entonces ha estado trabajando en un juego de Blade —el cazavampiros de Marvel— que ahora corre peligro debido a la intención de Microsoft de cerrar el estudio si no consiguen un comprador. En medio de esta terrible situación, los desarrolladores del juego se están defendiendo.

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Mediante un comunicado publicado en la página web del sindicato de trabajadores de los videojuegos de Francia, miembros del sindicato de trabajadores de Arkane explican que el desarrollo de Marvel’s Blade va bien, el estudio es rentable y la única razón por la que Microsoft quiere cerrar el estudio es porque tienen objetivos de ganancias imposibles y en búsqueda de estos se encuentra saboteando el juego que ellos mismos financiaron.

Este grupo dice que cerrar Arkane ahora sería más caro para Microsoft que permitirles terminar el juego pero que esa empresa quiere deshacerse de ellos de todos modos para poder aparentar que están «optimizandose». Insisten en que Microsoft creó la misma mala situación en que se encuentran y exigen que tome responsabilidad de sus actos.

El sindicato también se queja de que el plan de redundancia para los empleados que se quedarían sin trabajo —un total de 217 personas— si llegan a cerrar el estudio es increiblemente bajo a pesar de ser una de las compañías más rentables del mundo.

El documento termina con la solicitud de que Microsoft le permita a los trabajadores de Arkane participar en la decisión sobre su futuro y el del juego de Blade decidiendo sobre su comprador, crear un fondo de protección para los empleados y compensaciones y apoyos económicos en el caso que el estudio deba cerrar.

Estamos del lado de Arkane no solo porque queremos ver el juego de Blade terminado, sino porque queremos que este estudio sobreviva y pueda ofrecer aún más juegos en el futuro con empleados justamente compensados que no tengan que vivir con miedo de su futuro laboral.