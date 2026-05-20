¿Traducción literal o localización? El nuevo LEGO Batman usa las dos y deja ver cuál es mejor

A diferencia de los años 80 y 90, cuando solo estaban en japonés o en inglés, los videojuegos son ahora una industria global y lo ideal es que todos los juegos estén disponibles en todos los idiomas posibles para que alcancen una mayor audiencia. Pero desde que se comenzaron a incluir nuevos idiomas los jugadores comenzaron a debatir sobre su traducción. Algunos se quejaban de que en lugar de traducciones literales de su lenguaje original, los traductores estaban adaptando muy libremente los textos, pero otros encontraban esas traducciones literales propensas a errores.

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Los Final Fantasy son algunos de los mejores ejemplos de esa época. Aunque las traducciones de Ted Woolsey del japonés al inglés ahora son consideradas legendarias («don’t tease the octopus, kids«) algunos puristas odiaron que cambiara los nombres de algunos personajes o introdujera nuevas bromas porque «atentaba contra el mensaje original». Por otra parte tenemos la desastrosa traducción literal al español de España de FFVII («Su fiesta lo espera arriba«).

El debate sobre si es mejor hacer una traducción literal o una localización que adapte elementos culturales e ideas de un idioma a otro continúa hoy en día. Unas pocas semanas antes de comenzar a escribir esto, hubo una pequeña controversia porque Toby Fox —desarrollador de Undertale y Deltarune— explicó que una de las razones por las que no había localizado sus juegos al español era porque «como no entiende ese idioma, no puede asegurarse de que sea una traducción fiel a sus ideas». Este es un tema que tiene tanto de largo como de ancho, pero para no complicarme los dejaré con este excelente video del youtuber español BaityBait en el que habla del tema.

Algunos defensores de las traducciones literales alegan que estas no son solo más fieles a la «idea original» sino que animan a la gente a inmiscuirse en la cultura de la que viene la obra. Por ejemplo, no entender una referencia en un juego japonés podría llevar a alguien a investigar y aprender algo sobre Japón que no conociera antes.

A message for my fans in Latin America. (plain text is in the image alt-text if you need it for translation.) — tobyfox (@tobyfox.undertale.com) 2026-03-29T21:48:18.286Z

Ahora sí, vamos al juego que nos interesa: LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche. Este título tiene tanto textos como voces traducidos a un montón de idiomas, incluido el español de Latinoamérica y en general hace un excelente trabajo, pero también tiene problemas. Algunas partes están localizadas con mucho cuidado, pero otras están traducidas literalmente sin preocupación por el contexto.

Un ejemplo bastante básico es este. En el capítulo 4 visitamos un museo que comienza a incendiarse debido a las acciones de Luciérnaga, allí podemos interactuar con algunas de las exposiciones que tienen registros de audio, pero en lugar de decir ‘Reproducir’ dice ‘Jugar’.

Este error existe porque la palabra en inglés ‘Play’ (que es la palabra usada si jugamos el juego en ese idioma) puede significar tanto ‘Reproducir’ como ‘Jugar’, pero al hacer la traducción literal no tuvieron en cuenta el contexto, resultando en este error.

En esa misma imagen se puede ver otro de los problemas de una traducción literal. Esta misión del juego se llama «Caballero en el museo» (tiene sentido, Batman es el Caballero oscuro y el nivel es un museo), pero el problema es que en inglés la misión se llama «Knight at The Museum«, lo cual es una referencia a la película «Night at the Museum«. Este divertido guiño se pierde en la traducción.

Cuando un videojuego tiene una buena localización en lugar de una simple traducción, se busca la forma de adaptar —no necesariamente traducir— las bromas, referencias, juegos de palabras y demás elementos que no se entienden si se traducen literalmente. En este caso se me ocurre una solución sencilla. Batman es el «Caballero de la noche», ¿entonces por que no nombrar la misión «Caballero de la noche en el museo»? De esa forma se hubiera mantenido el chiste y tiene sentido en nuestro idioma.

Otro ejemplo está más adelante en el capítulo 5, cuando tenemos que interrogar al Guasón. El juego nos pregunta si queremos el rol del Policía bueno o el de «Policía murciélago».

Para los que sabemos inglés, la broma es obvia: originalmente es «Bat Cop» (polícía murciélago), que suena similar a «Bad Cop» (policía malo), pero traducirlo al español le roba el sentido al chiste porque la palabra «murciélago» no suena parecida a la palabra «malo».

Nuevamente, una mejor localización hubiera encontrado la forma de solucionarlo. Una opción hubiera sido cambiar ambos roles para que tuvieran sentido como broma. Por ejemplo poner «murciélago bueno» y «murciélago malo» o «policía batibueno» o «policía batimalo». Esos ejemplos no son tan graciosos como el original, pero la idea es buscar una forma de mantener el humor en la escena, aunque el significado no sea el mismo juego de palabras.

Lo extraño es que hay muchos otros lugares en que LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche sí adapta las traducciones que no tienen sentido literal en español. Por ejemplo, más adelante en el mismo nivel, Bane usa la frase «from the frying pan into the fire» —literalmente «de la sartén al fuego»— que se usa especialmente en Estados Unidos para referirse a una situación mala que se puso peor. Pero este ‘dicho’ no existe en Latinoamérica, así que lo cambiaron por uno que significa lo mismo pero sí es usado en nuestra región.

Este es un excelente ejemplo que demuestra que el juego sí fue localizado y que los traductores adaptaron algunos de los textos y diálogos para que tuvieran más sentido para el público hispanohablante. Pero no lo usaron en todo el juego.

Algunos de los diálogos de personajes como el Guasón, El Acertijo, Cluemaster (que curiosamente conservó su nombre en inglés a pesar de que en los cómics en español se le llama ‘El Amo de las Pistas’) y el Señor Frío pierden su gracia porque en español no tienen los juegos de palabras ni las bromas que sí tienen en español ¿Por qué pasa esto?

Traducir una obra —película, serie de televisión, novela, cómic, videojuego, etc.— no es un trabajo fácil. No solo porque requiere un gran conocimiento de la cultura de la que viene y sus trucos lingüisticos, sino porque cuando es posible hay que estar en contacto constante con el autor y asegurarse de que los cambios y ajustes que sean necesarios no interfieran con los temas y significados de su trabajo. En el mundo de los videojuegos hay un problema extra: el tiempo y el espacio. Los textos tienen límites de palabras y hay que asegurarse que las palabras que se dicen caben en la escena y no desentonan demasiado con el movimiento de los labios. A veces hay que hacer concesiones y seguramente hay algunos chistes, referencias e ideas que deben ser cortados. Literalmente se pierden en la traducción.

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche es un juego bien traducido. Los actores de voz en español de Latinoamérica son excelentes y presentan los chistes con gracia. Los pequeños errores que tiene no le quitan eso, pero sirven como un excelente ejemplo de por qué localizar una obra de modo que no solo quede en nuestro idioma, sino que tenga sentido culturalmente es mucho mejor que una traducción literal por más fiel que sea.

¿Qué opinan ustedes?

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche es un juego de acción y aventuras en mundo semi abierto disponible para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.