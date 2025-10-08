Videojuegos

Tráiler de Fortnite: Pesadillas 2025 revela las skins de Jason, Huggy Wuggy, Scooby Doo, Ghostface y más

¡Reunión de slashers!

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Ya habíamos confirmado que los rumores sobre las colaboraciones de Halloween gracias a la revelación de algunas imágenes promocionales, pero ahora podemos ver cómo van a lucir en realidad. Epic Games ya reveló el tráiler del evento Pesadillas 2025 para Fortnite y en este vemos un montón de nuevas skins entre las que están Scooby Doo y sus compañeros, Jason Voorhees de Viernes 13, Huggy Wuugy de Poppy’s Playtime, Ghostface de Scream, el villano de El Teléfono Negro, una versión macabra de la cantante Doja Cat y muchos atuendos originales.

El evento Fortnite: Pesadillas —llamado ‘Fortnitemares’ en inglés— se desarrollará entre el jueves 9 y el viernes 31 de octubre de 2025. Pueden ver el tráiler a continuación.

Se espera que todas las skins que vimos en el tráiler —así como los cosméticos relacionado con el juego R.E.P.O. que también serán parte del evento— sean agregadas a la tienda poco a poco durante el mes. No van a llegar todas de una y no hay noticias sobre que alguna de ellas se pueda conseguir gratis completando misiones (aunque es posible que esto sea anunciado luego) ni que haya un minipase de evento.

También se esperan cambios al mapa de Fortnite Batalla Campal y Cero Construcción para darles un ambiente macabro a ciertos puntos de interés y que sean apropiados para Halloween.

Ahora veamos cómo lucen las skins de Scooby Doo, Shaggy, Velma, Daphne, Fred, Jason, Huggy Wuggy, Ghostface, Doja Cat y El Agarrador en Fortnite. Aunque Scooby ya ha caminado en dos patas antes y pretendido ser humano, va a ser raro controlarlo de esta manera.

No descartamos que durante el evento lleguen más skins temáticas de Halloween, incluso otra colaboración sorpresa.

Finalmente podremos comprar la cantidad exacta de Monedas V / PaVos que necesitamos en Fortnite
Roblox Códigos de RIVALS (Octubre 2025)
Ubisoft habría cancelado otro Assassin’s Creed desarrollado en Estados Unidos por miedo a una controversia
2XKO: cómo funciona la monetización y desbloquear a los personajes gratis
¿Qué van a mostrar en la presentación del Fallout Day? Fecha, hora, cómo ver en vivo y más detalles
Los juegos que llegan y se van de Game Pass (octubre de 2025)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Roblox Rivals Pantalla de victoria Roblox Códigos de RIVALS (Octubre 2025)
No hay comentarios

Lo último

Esports World Cup (EWC) 2026: estos son los primeros 20 juegos confirmados
Esports
Tendremos nuevo contenido y sorpresas en Clair Obscur: Expedition 33 para celebrar las 5 millones de copias vendidas
Videojuegos
Fortnite confirma colaboraciones con Doja Cat, Scooby Doo, Scream y R.E.P.O.
Videojuegos
Scurge: Hive resurge para plataformas actuales desde sus días en GBA y DS
Videojuegos