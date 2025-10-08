Tráiler de Fortnite: Pesadillas 2025 revela las skins de Jason, Huggy Wuggy, Scooby Doo, Ghostface y más

Ya habíamos confirmado que los rumores sobre las colaboraciones de Halloween gracias a la revelación de algunas imágenes promocionales, pero ahora podemos ver cómo van a lucir en realidad. Epic Games ya reveló el tráiler del evento Pesadillas 2025 para Fortnite y en este vemos un montón de nuevas skins entre las que están Scooby Doo y sus compañeros, Jason Voorhees de Viernes 13, Huggy Wuugy de Poppy’s Playtime, Ghostface de Scream, el villano de El Teléfono Negro, una versión macabra de la cantante Doja Cat y muchos atuendos originales.

El evento Fortnite: Pesadillas —llamado ‘Fortnitemares’ en inglés— se desarrollará entre el jueves 9 y el viernes 31 de octubre de 2025. Pueden ver el tráiler a continuación.

Se espera que todas las skins que vimos en el tráiler —así como los cosméticos relacionado con el juego R.E.P.O. que también serán parte del evento— sean agregadas a la tienda poco a poco durante el mes. No van a llegar todas de una y no hay noticias sobre que alguna de ellas se pueda conseguir gratis completando misiones (aunque es posible que esto sea anunciado luego) ni que haya un minipase de evento.

También se esperan cambios al mapa de Fortnite Batalla Campal y Cero Construcción para darles un ambiente macabro a ciertos puntos de interés y que sean apropiados para Halloween.

Ahora veamos cómo lucen las skins de Scooby Doo, Shaggy, Velma, Daphne, Fred, Jason, Huggy Wuggy, Ghostface, Doja Cat y El Agarrador en Fortnite. Aunque Scooby ya ha caminado en dos patas antes y pretendido ser humano, va a ser raro controlarlo de esta manera.

No descartamos que durante el evento lleguen más skins temáticas de Halloween, incluso otra colaboración sorpresa.