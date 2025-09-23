Tráiler de jugabilidad y nuevos detalles de Ananta, el «GTA anime»

A finales de 2024 les presentamos un nuevo juego llamado Ananta del estudio chino Naked Rain y NetEase que comenzó a ser jocosamente descrito como «GTA si fuera anime» debido a su mundo abierto urbano. Ahora que se acerca su lanzamiento, esos chistes están siendo tomados mucho más en serio y hay quienes incluso creen que puede ser un fuerte competidor para Grand Theft Auto 6. Suena exagerado, pero la verdad es que el nuevo tráiler de jugabilidad de más de siete minutos nos dejó bastante sorprendidos.

Pueden ver ese avance a continuación el cual cuenta con las caciones Sunshine de OneRepublic y Class Historian de Broncho.

Ananta será un juego gratis que pretende ser más que un simple título de mundo abierto. Según sus desarrolladores, quiere ser una «experiencia de vida virtual» en la que contaremos con libertad casi absoluta de hacer lo que queramos y ver cómo el mundo responde a nuestras acciones.

El los más de siete minutos que dura el avance, vemos conducción, peleas cuerpo a cuerpo, al protagonistas balanceándose entre los edificios como si fuera Spider-Man, yéndose de fiesta, tomando fotos y participando en una gran cantidad de actividades y minijuegos.

Aunque también vemos a los protagonistas actuando como policías, los desarrolladores aseguran que ese es solo uno de los roles que podemos tomar en Ananta. También podemos ser hackers, influenciadores, repartidores y mucho más.

Ananta saldrá para PlayStation 5, PC y teléfonos móviles iOS y Android en una fecha aún no anunciada pero «cercana». Se cree que puede salir antes de GTA 6 y si se convierte en un éxito, podría sacudir bastante a la industria.

Recuerden que será un juego gratis. Si están interesados en él, ya pueden registrarse anticipadamente en su sitio web oficial.