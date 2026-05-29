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Tráiler de lanzamiento de Pictonico para iOS/Android, el juego de Nintendo que escanea toda tu galería de fotos, y cuando decimos toda, es toda

Sonríe para el minijuego.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Desarrollado por Nintendo EPD e Intelligent Systems, Pictonico es el nuevo juego para móviles con una fuerte influencia de la serie WarioWare. Los usuarios de dispositivos iOS y Android pueden descargar un demo con tres minijuegos gratis, pero para disfrutar la experiencia completa deben comprar uno o dos paquetes denominados Volúmenes. Los jugadores pueden usar fotos de su biblioteca o tomar nuevas directamente en la aplicación, razón por la que dándole los permisos necesarios, el juego escanea absolutamente toda tu galería sin importar que tan ‘no segura’ sea.

El Volumen 1 de Pictonico con 50 minijuegos tiene un precio de $20.900 pesos colombianos, mientras que el Volumen 2 tiene un precio de $14.900 pesos colombianos con 30 minijuegos adicionales.

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Pictonico es para divertirte con tus propias fotos. Elige entre tus fotos (o toma nuevas) y juega minijuegos con tus amigos y familiares. Empieza jugando gratis tres minijuegos y compra volúmenes adicionales dentro de la app para desbloquear hasta 80 en total, con diferentes niveles de dificultad. Tanto el Volumen 1 ($7,69 USD) como el Volumen 2 ($5,99 USD) están disponibles para su compra por el momento.

Redescubre fotos antiguas de tus seres queridos y míralos desde una perspectiva totalmente nueva mientras los acompañas en todo tipo de aventuras, desde ataques de zombis y divertidos cambios de vestuario hasta desafíos de carnaval y mucho más. Además, puedes guardar los resultados más disparatados que descubras como imágenes o vídeos y compartir las risas con tus amigos y familiares.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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