Tráiler de lanzamiento de Pictonico para iOS/Android, el juego de Nintendo que escanea toda tu galería de fotos, y cuando decimos toda, es toda

Desarrollado por Nintendo EPD e Intelligent Systems, Pictonico es el nuevo juego para móviles con una fuerte influencia de la serie WarioWare. Los usuarios de dispositivos iOS y Android pueden descargar un demo con tres minijuegos gratis, pero para disfrutar la experiencia completa deben comprar uno o dos paquetes denominados Volúmenes. Los jugadores pueden usar fotos de su biblioteca o tomar nuevas directamente en la aplicación, razón por la que dándole los permisos necesarios, el juego escanea absolutamente toda tu galería sin importar que tan ‘no segura’ sea.
El Volumen 1 de Pictonico con 50 minijuegos tiene un precio de $20.900 pesos colombianos, mientras que el Volumen 2 tiene un precio de $14.900 pesos colombianos con 30 minijuegos adicionales.
Pictonico es para divertirte con tus propias fotos. Elige entre tus fotos (o toma nuevas) y juega minijuegos con tus amigos y familiares. Empieza jugando gratis tres minijuegos y compra volúmenes adicionales dentro de la app para desbloquear hasta 80 en total, con diferentes niveles de dificultad. Tanto el Volumen 1 ($7,69 USD) como el Volumen 2 ($5,99 USD) están disponibles para su compra por el momento.
Redescubre fotos antiguas de tus seres queridos y míralos desde una perspectiva totalmente nueva mientras los acompañas en todo tipo de aventuras, desde ataques de zombis y divertidos cambios de vestuario hasta desafíos de carnaval y mucho más. Además, puedes guardar los resultados más disparatados que descubras como imágenes o vídeos y compartir las risas con tus amigos y familiares.