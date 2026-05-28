Revelan tráiler y fecha de lanzamiento de Modern Warfare 4, ¿podrá sacar a Call of Duty de la mala situación en que se encuentra?

Aunque Activision dijo que se iba a tomar las cosas con más calma con su popular franquicia bélica, no va a faltar a su cita anual. Ya anunciaron oficialmente Call of Duty: Modern Wafare 4 y el tráiler confirma algunos detalles que ya se habían filtrado con antelación junto a su fecha de lanzamiento. Todos sabemos que el Black Ops 7 que salió el año pasado —aunque suficientemente exitoso— fue una decepción a nivel de ventas y crítica que tienen a muchos preguntándose por el futuro de la franquicia. ¿Podrá este nuevo título cambiar algo?

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Vean el tráiler de revelación a continuación. Además de revelar detalles sobre la historia de la campaña nos confirma que saldrá a la venta el viernes 23 de octubre de 2026 para PS5, Xbox One y para PC mediante Steam, Microsoft Store y Battle.net. La versión para Nintendo Switch 2 llegará más adelante.

La historia de la campaña de Call of Duty: Modern Wafare 4 girará en torno a un nuevo conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte, pero también continuará la historia de personajes conocidos como Price, que se embarca en una trama de venganza que nos llevará a combatir en Nueva York, París y Mumbai.

En cuanto al modo multijugador, dijeron que revelarán jugabilidad del modo DMZ (el modo de extracción) el 7 de junio. Como no podía ser menos, empezaron a promocionar una edición de lujo (Vault Edition) que incluirá un paquete de operadores y acceso anticipado a la beta del juego.

La trama y la estética de Call of Duty: Modern Wafare 4 lucen mucho más tradicionales que la extraña mezcolanza de ciencia ficción que introdujeron en Black Ops 7 y eso seguramente ayudará a ganar de regreso algunos de los jugadores que perdió el año pasado, pero ese no era el único problema que tenía. La terrible estructura de la campaña, el uso de cosméticos generados por IA, su alto precio y la confusión que generó su inclusión en Game Pass fueron algunas de las razones por las que ese juego vendió menos copias de las esperadas.

Recuerden que este juego ya no será incluido de lanzamiento en Game Pass.