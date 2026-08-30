Tráiler filtrado del juego de Iron Man de EA Motive nos da una idea de cómo controlar a Tony Stark

Un tráiler filtrado del juego de Iron Man de Motive Studio (antes EA Motive) muestra más de dos minutos y medio de metraje inacabado con vuelos rápidos y libres por un mundo abierto ambientado principalmente en Chicago, combates tierra-aire con armas cuerpo a cuerpo, repulsores, láseres, cohetes y dispositivos, personalización y mejoras del traje.

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Tan solo unos días después que se filtrara material del cancelado juego de Iron Man de Avalanche Studios de 2012, ahora vemos un tráiler en desarrollo del esperado juego de Iron Man de Motive. El video dura más de dos minutos y medio y apareció primero en el subreddit GamingLeaksAndRumours.

Aunque el tráiler está claramente inacabado, con créditos provisionales que mencionan a Ultron como productor ejecutivo y a Hulk como director mundial, el vuelo de Iron Man parece ofrecer una auténtica sensación de velocidad y libertad. Se ve a Tony en su traje moviéndose por un entorno urbano de mundo abierto, entrando en combate terrestre y despegando de nuevo en cuestión de segundos.

El juego estaría ambientado principalmente en Chicago, en lugar de Nueva York. También se ve a Iron Man viajando a Japón y a un Helicarrier de SHIELD. Tony Stark no está basado en Robert Downey Jr, igual que en Marvel’s Avengers. Entre los personajes visibles en el vídeo se encuentran Pepper Potts, James Rhodes y lo que parecen ser versiones de cómic de Obadiah Stane, Henry Pym, Madame Masque, Iron Monger, Ultron y Yellowjacket.

El sistema de mejora de armaduras parece inspirado en la gestión de inventario de Resident Evil y las mejoras basadas en nodos de Dead Space, con componentes dispuestos en una placa de circuitos. El tráiler finaliza con un espacio para la fecha de lanzamiento, sin especificar. El metraje está etiquetado como una versión de prueba del 26 de agosto, lo que sugiere que es relativamente reciente. El estudio aceptó resignado la filtración en Twitter/X.

Iron Man de Motive Studio aún no tiene fecha de lanzamiento ni plataformas definidas, pero podría llegar en 2027.