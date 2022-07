Trigun Stampede fue anunciado hace dos semanas pero no teníamos muchos detalles de él. Se sabía que sería transmitido por Crunchyroll y que sería presentado durante la Anime Expo por personajes como Kouji Tajima —diseñador de personajes de Gantz:0— el productor de TOHO Katsuhiro Takei (Your Name) y Kiyotaka Waki (Godzilla Singular Point) junto a Yoshihiro Watanabe (Beastars) del estudio Orange.

Con este tráiler de Trigun Stampede podemos ver que tendrá un estilo basado en el CGI (imágenes generadas por computadora), muy distinto del anime de Madhouse lanzado en 1998.

El video también nos muestra un momento muy importante de la vida del protagonista Vash the Stampede. Parece que esto va a estar muy conectado con los sucesos del presente que mostrará el nuevo anime.