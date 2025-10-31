El primer tráiler de Poppy Playtime Capítulo 5 nos prepara para enfrentar al Prototipo

¿Será que la pesadilla se acerca a su final? Aunque el esperado Capítulo 5 de Poppy Playtime aún no tiene una fecha de lanzamiento definida, el estudio Mob Entertainment quiere que empecemos a prepararnos para recibirlo con un nuevo tráiler.

En este video podemos ver los pasillos del hospital/laboratorio que vamos a recorrer en el próximo capítulo del juego, encontramos una extraña sustancia en sus pisos y vemos la sombra del que podría ser El Prototipo acechando. También vemos una figura de Poppy en medio de las llamas de definitivamente sirve como presagio de lo que va a ocurrir.

De acuerdo al comunicado de los desarrolladores, vamos a ser perseguidos nuevamente por Huggy Wuggy, encontraremos nuevos aliados «que tal vez sean poco confiables» para nuestro enfrentamiento contra el Prototipo, usaremos nuevas herramientas y conoceremos «los pecados más graves de la compañía».

Poppy Playtime Capítulo 5 saldrá en 2026 para PC. Ya podemos agregarlo a nuestras listas de deseados en Steam y en Epic Games Store.

Si extrañan a Huggy Wuggy y no pueden esperar a que salga este capítulo para encontrarlo, pueden ir a jugar Fortnite mientras tanto. Hace poco se puso a la venta una skin de ese personaje.