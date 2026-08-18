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Trails in the Sky 1st Chapter: todas las notas del parche o actualización de agosto

Nihon Falcom prepara a Trails in the Sky 1st Chapter para el estreno del segundo capítulo el próximo 27 de septiembre.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Nihon Falcom y GungHo Online Entertainment lanzaron oficialmente la actualización 1.07, conocida como «Legacy Patch», para Trails in the Sky 1st Chapter. El objetivo principal de este parche es alinear la localización en inglés de este juego y las pronunciaciones de varios términos con los demás títulos de la franquicia de cara al lanzamiento de Trails in the Sky 2nd Chapter, programado para el 17 de septiembre de 2026.

Contenido:

¿Cuáles son las notas del parche o actualización de agosto para Trails in the Sky 1st Chapter?

Según el desarrollador, la actualización busca facilitar la transición entre juegos y hacer de Trails in the Sky 1st Chapter un punto de partida más accesible para los nuevos jugadores. Sin embargo, los desarrolladores precisaron que los nombres y términos exclusivos de la saga Trails in the Sky se mantuvieron mayoritariamente sin cambios, a excepción de las Torres Tetracíclicas, debido a su relevancia en la historia del segundo capítulo. El parche abarca un trabajo integral de localización, ajustes del sistema de juego, correcciones de voz, mejoras de estabilidad y ajustes específicos en otros idiomas.

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Resumen general de la localización y ajustes del sistema

  • Voces y textos: Se actualizaron voces y textos en inglés para reflejar la terminología de los demás juegos y las pronunciaciones correctas. No obstante, una pequeña cantidad de líneas de voz no se pudo revisar y permanecerá sin cambios.
  • Interfaz y gráficos: Se modificó la interfaz de usuario, el texto del sistema y ciertos recursos gráficos del juego para adaptarse a los nuevos términos.
  • Categorización de cuarzos: Los cuarzos de tipo «Blade-Type» se renombraron con el nombre de los estados alterados que infligen. Por su parte, los cuarzos de tipo «Shield-Type» pasaron a llamarse «Guard-Type» para evitar confusiones con el cuarzo Shield (anteriormente llamado Arts Defense).
  • Diálogos: Se corrigieron errores gramaticales y se ajustó la fluidez de las líneas de diálogo en inglés.

Ajustes en francés y alemán

Se realizaron modificaciones menores para incrementar la precisión y consistencia en ambos idiomas:

  • Francés: golem orbal pasa a ser archétype; la grand-route d’Elise pasa a ser la grand-route d’Elize.
  • Alemán: Elise-Hauptstraße pasa a ser Elize-Hauptstraße.

Otros ajustes y corrección de errores

La actualización también se encargará de solucionar algunos fallos como cierres inesperados por memoria insuficiente, cierres del juego durante operaciones específicas, errores tipográficos y otros fallos menores. Para los jugadores de Steam que prefieran mantener la versión anterior sin los cambios de localización, se habilitó la rama 1.06.3 en la plataforma para que los jugadores puedan elegir si jugar la con la nueva actualización o con la anterior. Cabe resaltar, que esta opción es exclusiva para la versión de PC en Steam.

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Vía: Gematsu

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