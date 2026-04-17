Videojuegos

Trails in the Sky 2nd Chapter: esta es la fecha de lanzamiento del remake del RPG de Nihon Falcom

Desde su lanzamiento en septiembre, el remake de Trails in the Sky 2nd Chapter llegará a consolas y PC con múltiples opciones de localización.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

En febrero conocimos el primer tráiler del remake de Trails in the Sky 2nd Chapter (conocido en Japón como Sora no Kiseki the 2nd), el cual confirmó que el juego llegará a finales de 2026. Ahora, Gungho y Nihon Falcom han revelado, con un nuevo adelanto, la fecha de lanzamiento oficial del esperado remake de Trails in the Sky 2nd Chapter.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Trails in the Sky 2nd Chapter?

El remake de Trails in the Sky 2nd Chapter está programado para ser lanzado durante el cuarto trimestre del 2026, más precisamente el próximo 17 de septiembre. El juego estará disponible en PlayStation 5, consolas Nintendo Switch de actual y anterior generación y en PC vía Steam.

- Publicidad -

¿Trails in the Sky 2nd Chapter estará localizado al español desde su lanzamiento?

Trails in the Sky 2nd Chapter es una secuela directa de la historia de Estelle Bright, quien emprende la búsqueda de Joshua mientras enfrenta a los Ejecutores de la organización Ouroboros. El conflicto, aunque centrado en el Reino de Liberl, involucra tensiones políticas y antiguos misterios que afectan a todo el continente de Zemuria.

En cuanto a la localización, desde su lanzamiento, Trails in the Sky 2nd Chapter contará con voces en inglés y japonés en todas las plataformas. Adicionalmente, gracias a la ficha técnica de la versión de PC (Steam) sabemos que el juego incluirá textos en japonés, inglés, alemán, francés y español (castellano). Se espera que la versión para consolas tenga las mismas opciones de localización. Sin embargo, por el momento el desarrollador no lo ha hecho oficial.

El primer remake, Trails in the Sky 1st Chapter, debutó de forma simultánea a nivel mundial en septiembre de 2025. La obra original de 2004 ha tenido diversas adaptaciones en plataformas como PSP, PlayStation 3 y PS Vita a lo largo de las últimas dos décadas.

🔥

Más noticias sobre videojuegos

Ys Memoire: Revelations in Celceta ya tiene fecha de lanzamiento en nuestra región
 Ys Memoire: Revelations in Celceta ya tiene fecha…
El remake de Trails in the Sky 2nd Chapter ya tiene fecha de lanzamiento
 El remake de Trails in the Sky 2nd…
The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon – Reseña (PC)
 The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon…
El Let it Die de Grasshopper tendrá una versión offline a cargo de GungHo
 El Let it Die de Grasshopper tendrá una…
Lunar Remastered Collection revive la aventura en su tráiler de lanzamiento
 Lunar Remastered Collection revive la aventura en su…
NIS America ha anunciado cuándo sale Ys X: Nordics en occidente
 NIS America ha anunciado cuándo sale Ys X:…

Fuente: canal oficial de GungHo en YouTube

Más de:
Trails in the Sky 2nd Chapter Trails in the Sky 2nd Chapter
Cómo sacar el final verdadero de Pragmata (sin spoilers)
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales presenta la Era de la Magia, una edad de oro
Panic celebra cuatro años de Playdate anunciando la temporada 3 de juegos para finales del 2026
Snack World: Reloaded de Level-5 anunciado para PS5, Switch 2 y PC
NeoGeo AES+: fecha de lanzamiento, precios, versiones y todo lo que deben saber de la nueva consola de SNK
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Cómo sacar el final verdadero de Pragmata (sin spoilers)
No hay comentarios

Lo último

Street Fighter 6: estos son los horarios de proyección del anime Yomigaeru Fujiwarakyo en el Battle Hub
Anime y Manga
Metro 2039 fue fuertemente afectado por la invasión rusa a Ucrania, desarrolladores hablan sobre el juego y cuándo sale
Videojuegos
Los nuevos mapas y novedades que llegarán a Battlefield 6 y Redsec en las temporadas 3, 4 y 5 de 2026
Videojuegos
Esta es la canción de Lana del Rey que servirá de introducción a 007 First Light, el nuevo juego de James Bond
Videojuegos