Trails in the Sky 2nd Chapter: esta es la fecha de lanzamiento del remake del RPG de Nihon Falcom

En febrero conocimos el primer tráiler del remake de Trails in the Sky 2nd Chapter (conocido en Japón como Sora no Kiseki the 2nd), el cual confirmó que el juego llegará a finales de 2026. Ahora, Gungho y Nihon Falcom han revelado, con un nuevo adelanto, la fecha de lanzamiento oficial del esperado remake de Trails in the Sky 2nd Chapter.

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¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Trails in the Sky 2nd Chapter?

El remake de Trails in the Sky 2nd Chapter está programado para ser lanzado durante el cuarto trimestre del 2026, más precisamente el próximo 17 de septiembre. El juego estará disponible en PlayStation 5, consolas Nintendo Switch de actual y anterior generación y en PC vía Steam.

¿Trails in the Sky 2nd Chapter estará localizado al español desde su lanzamiento?

Trails in the Sky 2nd Chapter es una secuela directa de la historia de Estelle Bright, quien emprende la búsqueda de Joshua mientras enfrenta a los Ejecutores de la organización Ouroboros. El conflicto, aunque centrado en el Reino de Liberl, involucra tensiones políticas y antiguos misterios que afectan a todo el continente de Zemuria.

En cuanto a la localización, desde su lanzamiento, Trails in the Sky 2nd Chapter contará con voces en inglés y japonés en todas las plataformas. Adicionalmente, gracias a la ficha técnica de la versión de PC (Steam) sabemos que el juego incluirá textos en japonés, inglés, alemán, francés y español (castellano). Se espera que la versión para consolas tenga las mismas opciones de localización. Sin embargo, por el momento el desarrollador no lo ha hecho oficial.

El primer remake, Trails in the Sky 1st Chapter, debutó de forma simultánea a nivel mundial en septiembre de 2025. La obra original de 2004 ha tenido diversas adaptaciones en plataformas como PSP, PlayStation 3 y PS Vita a lo largo de las últimas dos décadas.

Fuente: canal oficial de GungHo en YouTube