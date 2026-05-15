Trails in the Sky 2nd Chapter: Falcom presenta nuevos personajes y mecánicas que tendrá el juego

La desarrolladora Nihon Falcom ha presentado nueva información del esperado remake de Trails in the Sky 2nd Chapter. Esta actualización sobre el juego presenta a algunos personajes pertenecientes a la organización Ouroboros y el regreso de la familia Capua. Adicionalmente, el la desarrolladora japonesa se ha encargado de mostrar la implementación de mecánicas de combate diseñadas para profundizar la estrategia en las batallas.

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¿Más personajes y mecánicas que tendrá el remake de Trails in the Sky 2nd Chapter?

La lista de personajes introducidos en esta nueva actualización de información está encabezada por los ejecutores de Ouroboros. Entre ellos se encuentra Campanella, el enigmático número 0 enviado para observar los planes de Weissmann; Bleublanc, el «Ladrón Fantasma» enfocado en la estética del caos; Walter, un experto en artes marciales frívolo y letal; y Luciola, quien utiliza ilusiones y abanicos en combate. A este grupo se suman los hermanos Josette, Kyle y Don Capua, quienes retoman su rol como piratas aéreos tras los eventos del primer capítulo, aportando cada uno habilidades específicas de pilotaje y estrategia.

En cuantos a las mecánicas presentadas por Falcom se encuentran Brave Rush, la cual al consumir puntos del Brave Gauge, el jugador puede ejecutar ataques combinados de alto daño y amplio rango junto a otros miembros del equipo. También esta el Enforcer Boost, que es una versión avanzada del Rage Boost exclusiva de los Ejecutores. Esta mecánica altera visualmente el campo de batalla y otorga a los enemigos estados potenciados por periodos prolongados, elevando significativamente el nivel de dificultad. Estas adiciones complementan las técnicas de combate estándar, como los Crafts y los ataques de salto.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Trails in the Sky 2nd Chapter?

El remake de Trails in the Sky 2nd Chapter está programado para ser lanzado durante el cuarto trimestre del 2026, más precisamente el próximo 17 de septiembre. El juego estará disponible en PlayStation 5, consolas Nintendo Switch de actual y anterior generación y en PC vía Steam.

Vía: Gematsu