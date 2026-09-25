Trails in the Sky 2nd Chapter – Reseña (PC)

La saga The Legend of Heroes, desarrollada por Nihon Falcom, comenzó la construcción de su realmente extenso universo con la trilogía original de Trails in the Sky, cuyo debut en Japón fue en el año 2006. Tras la llegada de su primera entrega a los mercados occidentales en 2011 y de su secuela en 2015, la franquicia estableció las bases del continente de Zemuria, un mundo que se caracteriza por su marcada continuidad política y social. Trails in the Sky 2nd Chapter es más precisamente el remake de esa segunda, conocida como The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC, la cual debutó en PC en el 2006 y un año después para PSP de manera exclusiva para Japón. Así que en nuestra reseña, les contaremos les contaremos todo sobre nuestra aventura en la región de Liberl en este segundo capítulo de la épica historia de Nihon Falcom.

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¿Cuál es la historia de Trails in the Sky 2nd Chapter?

La historia de Trails in the Sky 2nd Chapter inicia inmediatamente después del desenlace del primer capítulo. Más precisamente, la historia arranca cuando Joshua, tras recuperar sus recuerdos del pasado, decide revelar su verdadera identidad a Estelle Bright y separarse de ella. Este abandono y la toma de conciencia sobre sus propios sentimientos dejan a Estelle en un estado inicial de desconcierto, del cual se recupera para enfocar su determinación en crecer como Bracero profesional, con la meta de localizar a Joshua y traerlo de vuelta.

A medida que Estelle realiza su entrenamiento e investiga diversos sucesos a lo largo y ancho del reino de Liberl, la organización secreta conocida como Ouroboros abandona las sombras para ejecutar experimentos de forma pública. A lo largo de la aventura, la historia se estructura alrededor de capítulos donde la protagonista se enfrenta —a lo largo de diferentes regiones— a los planes de este grupo antagónico. Todo esto mientras mantiene la búsqueda de la ubicación de Joshua. No obstante, la historia no solo sigue a Estelle. Ya que, los sucesos en Trails in the Sky 2nd Chapter alternan entre la perspectiva de Estelle y Joshua.

Trails in the Sky 2nd Chapter es el segundo juego ambientado en la región de Liberl

A medida que se desarrolla la historia, vemos cómo en Trails in the Sky 2nd Chapter se enfatiza en el crecimiento personal de Estelle, quien actúa como la fuerza motivadora para que Joshua supere las manipulaciones psicológicas ejercidas por la Ouroboros. Adicionalmente, este remake tiene un gran valor para los fanáticos de la franquicia, los cuales han seguido el desarrollo de este universo a lo largo de los 19 juegos de The Legend of Heroes (Eiyū Densetsu). Esto debido a que vemos a personajes conocidos como Olivier, Scherazard, Kloe, Agate, Tita, Zin, Cassius y las fuerzas de los piratas del aire.

Sumando además la incorporación de personajes como el sacerdote Kevin Graham, la joven Renne y miembros de Ouroboros como Walter o Campanella. Aunque el juego cierra la mayoría de las líneas argumentales principales de la región de Liberl, el inicio de su campaña presenta un ritmo narrativo pausado en sus dos primeros capítulos, donde la progresión resulta lenta antes de iniciarla resolución de los conflictos principales.

Un combate que envejece como el vino

El sistema de combate de Trails in the Sky 2nd Chapter adopta un modelo híbrido que combina la acción en tiempo real sobre el terreno con enfrentamientos por turnos. En la exploración libre, los jugadores pueden atacar a los enemigos directamente para debilitarlos o evadir sus ataques. Adicionalmente, durante el combate en tiempo real el jugador puede activar Un elemento central de este apartado es el llamado Brave Rush, una mecánica en tiempo real que permite ejecutar ataques cooperativos entre dos integrantes del grupo consumiendo puntos de la barra Brave, la cual también se requiere para desencadenar ataques grupales durante la fase de batalla por turnos.

Al iniciar el combate por turnos, los personajes disponen de diferentes habilidades físicas o mágicas —también conocidas como artes (Arts)—. Las Artes dependen del equipamiento y de los orbamentos de cada personaje. De hacer de manera correcta las composiciones adecuadas se podrán desbloquear ranuras de mayor nivel e instalar cuarzos con propiedades avanzadas. Gracias a estas robustas opciones de personalización, el jugador podrá especializar a los personajes según sus afinidades elementales nativas, exigiendo una gestión cuidadosa del equipo de protección y los accesorios para prevenir estados alterados.

Este cuidado a la hora de personalizar es aprovechado por la opción de dificultad Advanced. En esta, los jugadores tendrán que tener un conocimiento estricto de las configuraciones de personajes, el uso constante de objetos consumibles y la preparación minuciosa antes de un enfrentamiento con un jefe. Esto con el fin de activar estados de potenciación para los miembros del gremio de braceros que tengamos en nuestro grupo. Adicionalmente, Trails in the Sky 2nd Chapter ofrece un nivel de dificultad nuevo llamado Pesadilla, en el cual cualquier error puede ser fatal. Adicionalmente, al completar la partida, el nivel de los enemigos puede incrementarse hasta el nivel 75.

No todo son peleas en Trails in the Sky 2nd Chapter

Los juegos que componen la saga Trails in the Sky o Sora no Kiseki como se le conoce en Japón están divididos por arcos y esta segunda entrega hacer parte de la trilogía de la región de Liberl. Es por esta razón que a lo largo del título visitaremos ciudades que conocimos en la primera entrega como Rolent, Bose, Ruan, Zeiss y Grancel; además de pueblos más pequeños como Elmo o Manoria. Sin embargo, a nuestro regreso podremos ver cambios ambientales en estas zonas provocados por eventos de la historia, así como el acceso a nuevas instalaciones como la nave Glorious la ciudad flotante de la antigua civilización orbal.

Para aliviar lo repetitivo de este desplazamiento, Trails in the Sky 2nd Chapter incorpora un sistema de viaje rápido que facilita la navegación entre regiones previamente desbloqueadas. La interacción en el mundo se complementa con actividades secundarias como la cocina, cuyos platillos otorgan bonificaciones de estadísticas a todo el grupo o ganancia de experiencia a miembros inactivos, y la pesca, que utiliza una mecánica basada en mantener la tensión y mover la palanca en direcciones específicas. Por otra parte, los combates contra jefes finales y miembros de Ouroboros incorporan mecánicas especiales de alteración del terreno del campo de batalla y aumentos temporales de poder que al ser el pico de dificultad del juego fuerzan al jugador a elaborar estrategias.

La música de Trails in the Sky no falla

Para los gráficos, Trails in the Sky 2nd Chapter utiliza el motor gráfico FDK de Nihon Falcom, integrando modelos tridimensionales en los personajes y un trabajo de dirección de arte enfocado en el escalado de las escenas de acción. Las secuencias cinematográficas muestran una clara mejora en imagen y fluidez en comparación a entregas anteriores de la saga, aunque ciertas zonas de menor importancia para la historia no presentan el mismo cuidado que otras. Adicionalmente, la interfaz de usuario fue reestructurada, pero continúa conservando el mismo orden simple de los demás juegos de la franquicia de Nihon Falcom.

Finalmente, la banda sonora reúne composiciones orquestadas de diferentes títulos de la trilogía de la región de Liberl, ofreciendo además la opción de alternar entre las arreglos musicales más recientes y las pistas de los lanzamientos originales.

Reseña de Trails in the Sky 2nd Chapter hecha con una copia digital del juego para PC (Steam) provista por Nihon Falcom.