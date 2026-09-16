Estos son todos los trajes gratis, gestos y nueva ‘merch’ de la colaboración de Mega Man con Pragmata

A Capcom le encanta hacer colaboraciones entre sus series de videojuegos. ¡Hasta el injustamente ignorado Exoprimal recibió contenido de Street Fighter, Mega Man y Monster Hunter! Es por eso que sabíamos que era cuestión de tiempo para que el genial Pragmata recibiera trajes de colaboración para Hugh y Diana. Aunque imaginábamos a Hugh con una armadura de cazador y a Diana como un Palico, lo que vamos a recibir son divertidos atuendos inspirado en Mega Man y Roll para ellos.

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Serán dos pares de trajes —uno con aspecto «realista» y otro con una apariencia ‘cel-shaded’ al estilo del nuevo juego Mega Man: Dual Override que luce bastante bien— que podremos conseguir como parte de un paquete de contenido descargable totalmente gratis que estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2 a partir del jueves 17 de septiembre de 2026.

Atuendo Fan de Mega Man para Hugh

Atuendo Fan de Roll para Diana

Atuendo Modo Mega Man para Hugh

Atuendo Modo Roll para Diana

Si tienen el juego, solo tienen que ir a la tienda de la plataforma que usen y descargarlos sin costo. La próxima vez que iniciemos Pragmata, los encontraremos en el armario. Los trajes realistas son especialmente divertidos porque Hugh parece estar usando un traje inflable.

Pero eso no es todo. Como parte de los mismos paquetes tendremos también poses especiales para Diana y Cabin en el refugio que también están inspiradas en poses icónicas del bombardero azul, asi como una nueva melodía que es una versión ‘remix’ de una clásica canción de Mega Man.

¡Esperen! ¡Hay más! La colaboración de Pragmata con Mega Man no se limita a trajes y contenido dentro del juego. En Tokyo Game Show también se pusieron a la venta productos especiales del ‘crossover’ que usan arte de Mega Man y Diana con el estilo del primero. Entre estos se encuentran camisetas, decoraciones de acrílico y hasta un paño que están regalando a todos los jugadores que ser acerquen al stand de Capcom en el evento.

Pragmata es un juego de acción y aventura con una historia de ciencia ficción disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.