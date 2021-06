Transformers: Heavy Metal será un juego estilo Pokémon Go de Niantic

No son pocas las franquicias que intentaron subirse al bus de la realidad aumentada. Minecraft Earth parecía una buena idea, pero no tuvo una gran recepción y será descontinuado muy pronto. Entre menos hablemos de Harry Potter: Wizards Unite, mejor. Sin embargo, eso no impedirá que los «robots en disfraz» también lo intenten y Transformers: Heavy Metal tendrá su propio Pokémon Go de mano de la misma Niantic.

En realidad, esta nueva app no será solo obra de Niantic. El desarrollo será liderado por el estudio Very Very Spaceship.

De acuerdo a la descripción del juego, los usuarios se unirán a la «Red de Guardianes». Este es un grupo de humanos que se han aliado con los Autobots en su guerra contra los Decepticons. Los guardianes deben buscar recursos en regiones ocultas por toda la Tierra y enfrentarse a los esbirros de Megatron en batallas por turnos. A la hora de combatir, podemos hacerlo solos o en compañía de amigos.

Todavía no sabemos los detalles ni la fecha de lanzamiento del ‘Pokémon Go con Transformers‘, Transformers: Heavy Metal, pero podemos estar seguros de que lo podremos jugar en dispositivos iOS y Android. También es bastante seguro que será un título gratuito con microtransacciones.

Mientras lo esperan, pueden dar una mirada a Transformers: Battlegrounds. Este juego basado en la franquicia salió a la venta el año pasado.

Via: The Verge

Fuente: Niantic