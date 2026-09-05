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Transformers y Evangelion se cruzan en esta nueva figura la de la línea Synergenex de Takara Tomy

Una nueva figura de acción de las línea de crossovers de Takara Tomy muestra a una versión de la Unidad 02 de Asuka combinada con un Prime.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Takara Tomy anunció oficialmente una nueva figura de acción de su línea de crossovers conocida como Synergenex, la cual presentará una colaboración directa entre las franquicias de Transformers y Evangelion. La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial para Japón de Transformers, marca de la que la compañía es propietaria en el país asiático.

Esta colaboración une en una figura a Rodimus Prime con el Evangelion Unidad 02, piloteado por Asuka Langley Sōryū. Dentro de la historia de la figura de la línea Synergenex, el personaje de Rodimus Prime escaneó dicha unidad para adoptar diversos elementos de su diseño. El resultado final de esta fusión entre ambos universos llevará por nombre oficial «Evangelion Prime Unidad 02».

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¿Cuándo se abren las preventas de la Evangelion Prime Unidad 02 de Synergenex?

Actualmente, Takara Tomy no ha habilitado la página web dedicada a esta figura en su tienda oficial Takara Tomy Mall, debido a que el periodo de reserva aún no ha comenzado. Sin embargo, al analizar los antecedentes de lanzamientos previos de la línea Synergenex —tales como los cruces con Volver al Futuro, Monster Hunter y Macross 7—, es probable que la empresa limite los pedidos y envíos desde su plataforma directa únicamente al territorio japonés. Por el momento, solo sabemos que el periodo de preventa para la figura de acción Evangelion Prime Unidad 02 de la línea Synergenex de Takara Tomy se iniciará formalmente el 9 de septiembre de 2026.

En una exhibición previa al inicio de Tokyo Game Show 2026, Takara Tomy ha mostrado a la Evangelion Prime Unidad 02 de Synergenex. Esperamos ya el 9 de septiembre conocer detalles sobre las dimensiones de esta figura.

Desde nuestra región, si los coleccionistas o fanáticos de Evangelion y Transformers quieren adquirir esta figura deberán recurrir a tiendas en línea alternativas que cuenten con soporte para envíos internacionales como AmiAmi o HobbyLink Japan. De lo contrario será muy difícil adquirir la figura Evangelion Prime Unidad 02 de Synergenex.

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Vía: Siliconera

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