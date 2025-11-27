Tras años de rumores, Vecna de Stranger Things sí llegará a Dead by Daylight

Desde que este aterrador villano apareció por primera vez en la serie de Netflix se ha estado rumoreando su llegada a este título multijugador. Algunos «informantes» incluso lo daban como un hecho, pero tuvieron que pasar tres años para que se hiciera realidad. Behaviour Interactive por fin confirmó que Vecna de Stranger Things sí será un Asesino en Dead by Daylight.

La noticia llego casi simultáneamente al estreno de los cuatro primeros episodios de temporada 5 de la serie. Mediante un corto video publicado en las cuentas oficiales en español en redes sociales confirmaron que el capítulo 2 de la colaboración de Stranger Things con Dead By Daylight llegará en enero de 2026. Al momento de hacer esta nota no conocemos la fecha exacta.

Stranger Things vuelve a la niebla.

Enero de 2026. pic.twitter.com/EGlQIWHGla — Dead by Daylight ES (@DbDBHVR_ES) November 27, 2025

Es curioso que este no será el primer Asesino llamado Vecna que tengamos en Dead By Daylight. Como seguramente saben, el personaje de Stranger Things es llamado así en referencia a un villano ‘lich’ de Calabozos y Dragones que ya apareció en el juego gracias a la colaboración con D&D que tuvo en 2024.

Tampoco es la primera colaboración del juego con esta serie de Netflix (por eso el ‘Capítulo 2). En 2019 tuvimos el primer ‘crossover’ que agregó a los personajes Steven y Nancy como sobrevivientes y al Demogorgon como Asesino. Ahora solo queda esperar para saber si la nueva colaboración tendrá sobrevivientes de la serie y quiénes podrían ser.