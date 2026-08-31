Videojuegos

Estos son los tres nuevos Espíritus que llegan a Fortnite a comienzos de septiembre

Caballeros, Onigiris y Rayos X.

Julian Ramirez
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Julian Ramirez
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PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Igual que ocurrió en la temporada anterior, durante la temporada 4 de Fortnite Capítulo 7 continuarán agregando nuevos Espíritus que coleccionar y extraer en las partidas. Durante los tres primeros día de septiembre podremos conseguir tres nuevos Espíritus y una variante nueva de uno ya existente. Vamos a conocerlos.

En la mañana del jueves 3 de septiembre de 2026 tendremos una nueva actualización que además de nuevas armas y un nuevo par de ‘hackeos’ para consolas tendremos tres nuevos Espíritus:

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  • Espíritu de Rayos X
  • Espiritu de Onigiri
  • Espíritu de Caballero

Dos de estos Espíritus fueron diseñados por los ganadores del concurso ‘Create a Sprite’ de la temporada anterior.El Espíritu de rayos X fue creado por Avery y el Onigiri fue creado por Enorull.

Si estos Espíritus conservan las habilidades ideadas por sus creadores, el Espíritu de Rayos X permitiría a los jugadores ubicar a los enemigos a través de obstáculos. Tendremos más información al respecto pronto.

Además de estos tres nuevos Espíritus que llegarán el 3 de septiembre a Fortnite, tendremos una nueva variante que estará disponible desde la ‘Hora de Poder’ del sábado 5 de septiembre: Espíritu de Klombo Hacker.

Este espíritu tendrá las habilidades del Espíritu Klombo (Otorga objetos al azar al subir de nivel. Solo se puede subir de nivel usando objetos consumbiles que curen la Vida o el Escudo) además de la habilidad de las variantes hacker (hacer los códigos de hackeo sin errores).

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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PorJulian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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