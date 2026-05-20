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Tres sets de LEGO Pokémon sin anunciar incluyen tecnología Smart Play y así de geniales lucen

Los Pokémon suben su inteligencia.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Ya habíamos conocido la tecnología Smart Brick que implementa LEGO con sus nuevas figuras de bloques comenzando con la línea Star Wars desde marzo, ahora parece que las próximas líneas de LEGO Pokémon se verán beneficiadas por la plataforma tecnológica Smart Play. Estos llegarían después de los actuales sets de Venusaur, Charizard y Blastoise, Pikachu con pokébola e Eevee. El set de medallas de Kanto no está a la venta pero se puede armar con piezas tradicionales.

En el subreddit de Legoleak, donde suelen aparecer este tipo de filtraciones y que a menudo son muy acertadas, han surgido imágenes de tres nuevos sets de LEGO Pokémon, esta vez con funcionalidad Smart Play. Estas tres imágenes, cuyos productos no han sido anunciados oficialmente, parecen mostrar tres nuevos sets de construcción que incluyen la tecnología interactiva con luces y sonidos de LEGO Smart Play.

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Los nuevos sets de juego LEGO Pokémon son:

Choque en la Caverna de Charmander y Geodude

LEGO Pokémon Smart Play

Concierto de Jigglypuff

LEGO Pokémon Smart Play

Duelo Fantasmal de Cubone y Gengar

LEGO Pokémon Smart Play

Según las ilustraciones en las portadas de las cajas, los sets incluyen los tags pero no el Smart Brick para activarlos, accesorio vendido por separado y que se puede cargar de forma inalámbrica con su respectiva base USB.

LEGO Pokémon Smart Play

El Smart Brick activaría los sonidos de Charmander, Geodude, la canción de Jigglypuff y los ataques de Cubone y Gengar. Esperaremos a la revelación oficial de estos nuevos sets de LEGO Pokémon y la confirmación de sus respectivos precios.

💡

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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