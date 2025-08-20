Videojuegos

Triangle Strategy aterriza sorpresivamente en PS5 y Xbox Series X/S a través de Microsoft Store

Más formas de acabar con la maldad, es decir con los políticos.

Square Enix decidió aprovechar el marco de Gamescom 2025 para lanzar otra adaptación del excelente juego de estrategia táctica por turnos en HD-2D, Triangle Strategy, ahora para PS5 y Xbox Series X/S. El juego está a la venta en Microsoft Store y PlayStation Store con un descuento especial ($41.99 USD en lugar de $59.99 USD) para celebrar el lanzamiento hasta el 3 de septiembre. Este fue el segundo juego original no ‘remake’ en HD-2D lanzado por Square Enix tras Octopath Traveler. Desarrollado por Artdink, quienes también se encargarían de Dragon Quest 3 HD-2D Remake y el próximo a lanzarse Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake.

Triangle Strategy narra la historia de un continente al borde de la guerra nuevamente como resultado de la avaricia política de Aesfrost. Seguimos a Serenoa, quien será el próximo líder de la Casa Wolffort y está aliado con Glenbrook, mientras toma decisiones importantes que definen el rumbo de la campaña y el destino de las naciones. Las cosas no son tan sencillas como parecen entre tramas políticas y traiciones, pues a medida que nos embarcamos en la aventura, aparecen nuevos giros que cambian el destino y las vidas de los personajes.

Este juego comenzó como exclusivo de Nintendo Switch en marzo del 2022, antes de ser adaptado a PC a finales de ese mismo año. Después de eso, una versión en realidad virtual del juego apareció en el ‘headset’ Meta Quest en octubre del 2024. Este lanzamiento de Triangle Strategy para Xbox Series X/S y PS5 significa que ahora está disponible en las principales plataformas actuales. De esta manera, Square Enix sigue cumpliendo su promesa de ampliar el alcance de sus títulos a todos los ecosistemas jugables.

Universo HD-2D

