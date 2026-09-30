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Los «Platinos de Xbox» están casi listos: así son los Logros Míticos

La máxima prueba de dominio sobre un juego de Xbox.

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Hay razones para no sentir mucho cariño hacia Xbox recientemente —siendo el cierre de Ninja Theory solo la más reciente de ellas— pero al menos podemos decir que han estado puliendo su plataforma. La conversión de juegos físicos en licencias digitales es algo digno de celebrar y pronto recibiremos algo que hemos estado pidiendo por años: un equivalente a los trofeos de Platinos de PlayStation en el sistema de logros de Xbox.

Estos se llaman Trofeos Míticos. Serán otorgados a los jugadores que consigan todos los logros originales de un juego —los agregados posteriormente a su lanzamiento con actualizaciones y DLC no cuentan— y son representados por un nuevo y vistoso símbolo.

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Lo mejor de todo es que estos trofeos no serán solo para juegos nuevos. Estos son agregados retroactivamente a una gran cantidad de juegos lanzados desde los tiempos de Xbox 360, lo que significa que es posible que recibamos muchos de estos trofeos en el momento en que finalmente sean implementados.

Con la llegada de este nuevo sistema también llega una nueva pestaña al menú de perfil de usuario enfocado en el Gamerscore, los logros y donde podemos ver los Míticos que tenemos y el porcentaje que llevamos de progreso en cada título.

Aunque los Logros Míticos todavía no están oficialmente disponibles y no han dado una fecha oficial de lanzamiento, los miembros del programa Xbox Insiders ya pueden comenzar a probarlos. Esperamos tener pronto noticias de su llegada a todos los jugadores.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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