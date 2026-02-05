Videojuegos

Turok: Origins, una completa revolución para cazadores de dinosaurios, también recibirá una versión para Switch 2

Una crisis de dinos.

Cesar Nuñez
El juego de disparos en tercera persona con dinosaurios, Turok: Origins, se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 y PC a través de Steam este otoño, según anunció la desarrolladora Saber Interactive. La versión para Switch 2 es la más reciente en sumarse de acuerdo con el Nintendo Partner Showcase.

Juega como los legendarios guerreros Turok y enfréntate a feroces dinosaurios y a una aterradora amenaza alienígena que busca destruir toda la vida humana en la galaxia. Desata ataques devastadores contra tus enemigos con armas y habilidades, y aprovecha el ADN de los enemigos caídos para mejorar tu arsenal.

Embárcate en una aventura de alto riesgo, en solitario o con amigos, para desentrañar los misterios que esconden la clave para salvar a la humanidad. Desbloquea y mejora tu armamento avanzado para dominar las batallas y neutralizar a tus enemigos. Rifles de plasma, pistolas de rayos, rifles de francotirador, arcos, escopetas y mucho más están a tu disposición.

Extrae ADN de los enemigos caídos y del entorno para desbloquear poderes revolucionarios que evolucionan tu traje en tiempo real. Cada poder de ADN no solo mejora tu apariencia, sino que también ofrece habilidades y destrezas mejorables para darte ventaja en el combate. A lo largo de las misiones de Turok: Origins, los jugadores viajan por mundos impresionantes y a la vez letales en varios planetas. Desde templos antiguos y cañones desolados hasta densas junglas, cada ubicación alberga fragmentos de una historia inolvidable llena de giros inesperados.

Turok: Origins sale hasta el tercer trimestre del 2026.

Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
