Twi-Lumina, el nuevo Melty Blood ha sido anunciado en EVO Japan 2026

Durante el cierre del Top 8 de Melty Blood: Type Lumina en EVO Japan 2026, French-Bread anunció una noticia inesperada para la comunidad de los juegos de pelea. Tras la culminación de la competencia, se presentó un avance oficial confirmando el desarrollo de Melty Blood: Twi-Lumina. Con este anuncio se marca el regreso de la franquicia con contenido inédito. Esto es algo que no ocurría desde el lanzamiento de los últimos personajes descargables a finales de 2022.

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¿Cuándo sale Melty Blood: Twi-Lumina?

De acuerdo con el avance presentado, Melty Blood: Twi-Lumina tiene su lanzamiento programado para principios de 2027. French-Bread describe Melty Blood: Twi-Lumina como una «renovación» de la entrega actual. Ya que tendrá un sistema de batalla evolucionado y la inclusión de nuevos personajes, siendo Len la primera en ser presentada. La noticia ha sido recibida positivamente, considerando que el juego no había recibido novedades significativas desde la llegada de Ushiwakamaru y The Count of Monte Cristo. Aunque el avance fue breve, permitió observar fragmentos de jugabilidad de Len, las cuales permiten ver un poco del futuro del proyecto.

¿Quién es Len?

El tráiler destacó la presencia de Len, personaje que es la heroína principal en la historia de Kagetsu Tohya y también aparece en Melty Blood Re-ACT. Len es un espíritu de la naturaleza y familiar de Shiki Tohno, con quien mantiene un contrato tras los eventos de Kagetsu Tohya. Originalmente fue creada por un mago extraordinario hace siglos y estuvo bajo el cuidado de Arcueid Brunestud, aunque debido a su naturaleza, no pudo formar un vínculo formal con ella. En la cronología de la serie, Len reside en la Mansión Tohno y ha enfrentado a White Len para resolver sus propios conflictos. Su regreso como personaje jugable en Melty Blood: Twi-Lumina re afirma su relevancia en la historia de la franquicia de Type Moon.

Fuente: Type Moon