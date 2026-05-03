Videojuegos

Twi-Lumina, el nuevo Melty Blood ha sido anunciado en EVO Japan 2026

Adicionalmente, French-Bread ha confirmado que el nuevo Melty saldrá a inicios del 2027 y que el personaje Len volverá en Twi-Lumina.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Durante el cierre del Top 8 de Melty Blood: Type Lumina en EVO Japan 2026, French-Bread anunció una noticia inesperada para la comunidad de los juegos de pelea. Tras la culminación de la competencia, se presentó un avance oficial confirmando el desarrollo de Melty Blood: Twi-Lumina. Con este anuncio se marca el regreso de la franquicia con contenido inédito. Esto es algo que no ocurría desde el lanzamiento de los últimos personajes descargables a finales de 2022.

¿Cuándo sale Melty Blood: Twi-Lumina?

- Publicidad -

De acuerdo con el avance presentado, Melty Blood: Twi-Lumina tiene su lanzamiento programado para principios de 2027. French-Bread describe Melty Blood: Twi-Lumina como una «renovación» de la entrega actual. Ya que tendrá un sistema de batalla evolucionado y la inclusión de nuevos personajes, siendo Len la primera en ser presentada. La noticia ha sido recibida positivamente, considerando que el juego no había recibido novedades significativas desde la llegada de Ushiwakamaru y The Count of Monte Cristo. Aunque el avance fue breve, permitió observar fragmentos de jugabilidad de Len, las cuales permiten ver un poco del futuro del proyecto.

¿Quién es Len?

El tráiler destacó la presencia de Len, personaje que es la heroína principal en la historia de Kagetsu Tohya y también aparece en Melty Blood Re-ACT. Len es un espíritu de la naturaleza y familiar de Shiki Tohno, con quien mantiene un contrato tras los eventos de Kagetsu Tohya. Originalmente fue creada por un mago extraordinario hace siglos y estuvo bajo el cuidado de Arcueid Brunestud, aunque debido a su naturaleza, no pudo formar un vínculo formal con ella. En la cronología de la serie, Len reside en la Mansión Tohno y ha enfrentado a White Len para resolver sus propios conflictos. Su regreso como personaje jugable en Melty Blood: Twi-Lumina re afirma su relevancia en la historia de la franquicia de Type Moon.

🔥

Más noticias sobre juegos de pelea

The King of Fighter XV: SNK anuncia una nueva actualización y balance en EVO Japan 2026
 The King of Fighter XV: SNK anuncia una…
World Heroes Perfect – Reseña (PC)
 World Heroes Perfect – Reseña (PC)
Fatal Fury: City of the Wolves, Mr. Karate es el personaje misterioso de la segunda temporada presentado en EVO 2026
 Fatal Fury: City of the Wolves, Mr. Karate…

Fuente: Type Moon

Más de:
Melty Blood: Twi-Lumina Melty Blood: Twi-Lumina
The King of Fighter XV: SNK anuncia una nueva actualización y balance en EVO Japan 2026
World Heroes Perfect – Reseña (PC)
Fatal Fury: City of the Wolves, Mr. Karate es el personaje misterioso de la segunda temporada presentado en EVO 2026
Otro reporte fiscal negativo para Xbox, siembra incertidumbre sobre el futuro de la división de juegos
Young Ladies Don’t Play Fighting Games: la fecha de estreno del anime ha sido revelada en EVO Japan 2026
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior The King of Fighter XV: SNK anuncia una nueva actualización y balance en EVO Japan 2026
No hay comentarios

Lo último

La expansión del JCC Pokémon Megaevolución – Tinieblas Umbrías, cuenta con Mega Darkrai ex y Mega Zeraora ex
Cultura POP
Jujutsu Kaisen: Modulo, MAPPA ha hecho un corto en anime para promocionar el tercer y último volumen
Anime y Manga
Aura Pulsante, así es la nueva expansión de JCC Pokémon Pocket
Videojuegos
Razer e IO Interactive unen fuerzas para profundizar la inmersión en 007 First Light
Videojuegos