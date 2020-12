Twin Mirror – Reseña

2020 fue un buen año para los juegos de detectives. Pudimos jugar títulos tan interesantes como Rainswept, Chicken Police y Paradise Killer. Poco antes de que terminara el año, llegó el que tenía el potencial para ser el más grande de todos ellos: Twin Mirror.

Este título de Dontnod, creadores de Life is Strange, es una aventura conversacional al estilo que nos tiene acostumbrados el estudio. A simple vista, parece que este es el género y formato perfecto para un juego de este tipo. El potencial es claro y en esta reseña vamos a descubrir si le sacaron el máximo provecho.

Sam Higgs es un periodista investigativo que, tras dos años de ausencia, regresa a su pequeño pueblo natal para asistir al funeral de un viejo amigo y colega. Como suele ocurrir en este tipo de historias, descubre que la muerte de su amigo no fue un accidente y solo él, usando sus habilidades detectivescas, puede resolver el misterio mientras enfrenta los fantasmas de su pasado.

El planteamiento de Twin Mirror probablemente les resultará familiar, pues es un cliché. La verdad es que todos los aspectos que rodean el misterio del asesinato carecen de originalidad, pero este juego presenta dos elementos con los que pretende hacer que esta trama tan conocida resulte especial.

A la hora de investigar una escena del crimen, Sam puede utilizar su ‘Palacio Mental’. Esta técnica, que le será familiar a los fanáticos de la serie de televisión Sherlock, nos permite recomponer los eventos usando las evidencias que encontramos en los escenarios. En cierta forma recuerda las secuencias de investigación de Batman: Arkham Origins y Arkham Knight, pero agrega un detalle que las hace mucho mejores: tenemos que tomar decisiones respecto a las evidencias para formar una hipótesis y ponerla en marcha para ver si es correcta o no.

El otro elemento especial es la presencia de ‘Él’. Sam no está bien mentalmente y tiene una especie de ‘segunda personalidad’ o amigo imaginario con el que habla de vez en cuando. El protagonista es una persona profundamente analítica, pero inepta socialmente que termina alejando a las personas. En algunas conversaciones podemos seguir las indicaciones de ‘Él’ para simular empatía.

Estos dos sistemas resultan muy atractivos y encajan muy bien en una obra como Twin Mirror. Tristemente, el juego los desaprovecha de una forma casi criminal. Ambas mecánicas aparecen en muy pocas ocasiones y casi nunca de forma que realmente ayuden a avanzar la trama o desarrollar los personajes. En cambio, casi toda la jugabilidad se basa en buscar objetos con qué interactuar y eso se puede volver una aburrida ‘cacería de pixeles’.

El problema es que esas mecánicas son “demasiado grandes” para un juego tan pequeño. Este es un título de precio reducido cuyo final puede ser alcanzado en cinco o seis horas. No hay suficiente espacio para que los elementos de investigación evolucionen y ofrezcan complejidad. Esto es raro, pues sabemos que Twin Mirror estaba en desarrollo desde 2016 y todo parecía indicar que sería más ambicioso tanto a nivel de trama como de sistemas de juego. No sabemos qué ocurrió, pero en algún momento este título pasó a ser un proyecto menor y finalmente fue puesto a la venta en una época saturada de grandes lanzamientos en la que pasó desapercibido.

A lo mejor fue una decisión sensata no darle mucha promoción, pues este no es un videojuego de mucha calidad. Entretiene y se pueden pasar unas pocas horas entretenidas con el, pero se aleja mucho de lo que nos tiene acostumbrados Dontnod con sus aventuras gráficas. Para comenzar, deja mucho que desear a nivel técnico. La animación de los personajes es tan robótica y poco natural que causa un desagradable efecto de valle inquietante. Tampoco ayuda que los diálogos a menudo no encajan con el movimiento de los labios.

Esto es una lástima porque este juego se destaca bastante con su dirección cinematográfica. Las secuencias de video tienen una excelente composición y saben jugar bien con los ángulos y movimientos de cámara. Esto le daría un gran ambiente fílmico si los movimientos de los personajes no lo arruinaran todo.

La trama también resulta decepcionante. Ya habíamos mencionado lo familiar que es su planteamiento y cómo el juego busca que sus mecánicas lo hagan especial, pero fracasa. El desarrollo sigue los más conocidos clichés de la literatura de misterio y la resolución no podría ser más banal.

Hay momentos en que Twin Mirror nos lleva al interior de la mente de Sam en secuencias que buscan imitar una ambientación ‘silenthillesca’. Allí tenemos que usar mecánicas mal explicadas y aburridas para volver al mundo real. La representación de la ansiedad y los problemas mentales del protagonista hacen poco para darle trasfondo o profundidad.

Como en otras aventuras gráficas de Dontnod, hay momentos en que tenemos que tomar una decisión que parece importante. Esto puede cambiar un par de líneas de diálogo, pero no afecta realmente la trama. Solo una decisión que tomamos cerca del clímax de la historia resulta significativa, pues determina si en la ‘batalla final’ vamos a usar el Palacio Mental o los consejos de Él. Pero a pesar de los diferentes finales y la corta duración del juego, la trama no ofrece suficientes cambios como para que valga la pena jugar de nuevo.

Este juego también desaprovecha mucho su potencial temático. La trama involucra un pueblo en problemas económicos debido a que su principal actividad económica fue clausurada hace un par de años. En segundo plano podemos ver el fuerte dilema que enfrenta un periodista cuando sabe que revelar una verdad puede afectar negativamente una comunidad. Tristemente, esta subtrama se queda sin conclusión y no es explorada de la forma que merece.

Todo esto nos hace pensar si esta historia de verdad merecía convertirse en un videojuego. Debido a lo desaprovechado que está el ‘Palacio Mental’, no hay ningún elemento interactivo que le de a la historia de Sam y el pueblo de Basswood más profundidad. Su simple trama hubiera podido contarse en una película de bajo presupuesto o una corta ‘novela de aeropuerto’ y probablemente hubiera resultado más satisfactoria.

Gracias a juegos como Life is Strange y Tell Me Why sabemos que Dontnod puede ofrecernos grandes historias en forma de aventuras gráficas. Con suerte, en un futuro podrán presentar un juego de detectives mejor que este.

Twin Mirror está disponible para PS4, Xbox One y PC.

Twin Mirror 5/10 Nota Lo que nos gustó - El sistema del Palacio Mental tiene potencial.

- El minijuego y referencias a Pac-Man.

- Secuencias con muy buena dirección cinematográfica. Lo que no nos gustó - Malas animaciones.

- El sistema del Palacio Mental no se usa lo suficiente.

- Temáticamente inconcluso.

- Trama y personajes poco interesantes. En resumen Twin Mirror decepciona como historia de detectives, como aventura gráfica e incluso como videojuego. Es una lástima, pues demuestra potencial con su mecánica del Palacio Mental y la dirección cinematográfica es muy buena. Las animaciones de los personajes son terribles, la trama nunca se vuelve interesante y los personajes son aburridos. Sabemos que Dontnod puede hacer algo mucho mejor que esto. No todo es terrible. Algunos jugadores podrán sacarle algo de gusto a su breve desarrollo e historia simple, pero hay obras mucho mejores allá afuera.

Reseña hecha con una copia digital de Twin Mirror para PlayStation 4 brindada por Bandai Namco Entertainment Latinoamérica.