Resulta difícil de creer, pero los videojuegos y esports son unos de los temas más populares en los millones de mensajes publicados todos los días en el sitio web y la app del pajarito azul. Twitter Gaming se ha dedicado a analizar la forma en que los ‘gamers’ participan en su red social y entre los datos más interesantes que revelaron están los listados de los juegos más comentados de E3 2021 y en lo que va del año.

Si visitan el blog oficial de Twitter, pueden encontrar un detallado artículo en el que —entre otros datos— podemos conocer cuáles son los países que más ‘trinan’ sobre videojuegos, quiénes son los ‘streamers’ más populares de esa red y los equipos de esports más comentados.

Pero los datos que encontramos más llamativos son sobre título específicos. Este es el listado de los juegos sobre los que más se habló en Twitter durante E3 2021.

5. Forza Horizon 5

4. Halo Infinite

3. Battlefield 2042

2. Elden Ring

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

No nos extraña que el esperado juego de Nintendo haya despertado el mayor interés de los twitteros.

También pudimos conocer cuáles son las franquicias juegos más populares en Twitter durante lo que va de 2021.

10. Minecraft

9. Fate/Grand Order

8. Monster Hunter

7. Fortnite

6. Knives Out

5. Animal Crossing

4. Final Fantasy

3. Ensemble Stars!

2. Apex Legends

1. Genshin Impact

¿Alguna sorpresa?

Fuente: blog oficial de Twitter