Filtrado pocos días antes de que fuera oficialmente revelado en Summer Game Fest 2021, Two Point Campus es el próximo título de Two Point Studios. Sin embargo, poco se dio a conocer sobre el juego después de su tráiler de anuncio. Por supuesto, eso fue hasta ahora.

A través de un nuevo adelanto, que deja ver las divertidas actividades que los estudiantes podrán realizar, Sega Europe y Two Point Studios han revelado la fecha de lanzamiento.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Two Point Campus?

La fecha de lanzamiento de Two Point Campus será el próximo 17 de mayo.

¿A qué plataformas llegará?

El juego llegará PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

¿Two Point Campus estará disponible vía Xbox Game Pass?

Sí, Two Point Campus estará disponible en Xbox Game Pass para consola y PC desde su debut.

¿Ya puede reservarse?

Bonos de preorden/reserva de Two Point Campus

Con excepción de la versión para Nintendo Switch, Two Point Campus ya puede reservarse siguiendo este enlace. Sin importar la edición que escojan, los jugadores recibirán estos objetos: Topiaria, Fuente del Conocimiento y Perla de la Sabiduría. Aquellos que posean Two Point Hospital y hagan la reserva/preorden de Two Point Campus obtendrán una chaqueta Varsity y una armadura. Los que se hagan con la edición física recibirán un mapa del campus desplegable, un folleto “University Prospectus” y un empaque exclusivo.

¿Cómo será la jugabilidad de Two Point Campus?

Al igual que el anterior juego de Two Point Studios, Two Point Campus será un simulador de gestión. Sin embargo, los jugadores no estarán a cargo de un hospital. En cambio, deberán construir y administrar su propia institución educativa. Eso implica mantener las instalaciones en buen estado y asegurarse de que los estudiantes estén satisfechos. Por fortuna, estos tendrán acceso a una larga lista de carreras. Estas van desde lo usual hasta lo disparatado. Si los estudiantes están contentos, tendrán mejores notas. Estas harán que aumente el prestigio del campus, lo que hará que se inscriban más estudiantes y la institución gane más dinero.

Fuente: comunicado de prensa de Sega Europe