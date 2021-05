En 2018, el equipo británico Two Point Studios nos presentó una secuela espiritual del recordado Theme Hospital llamada apropiadamente Two Point Hospital. Es un juego de simulación con un loco sentido del humor que ganó muchos fanáticos. Por eso, no es extraño que haya una continuación en camino aunque abandone el escenario hospitalario en favor de una universidad.

Conozcan Two Point Campus, el juego que nos permitirá administrar una institución educativa con todo el humor y locuras de su predecesor.









Lo curioso es que Sega no anunció oficialmente Two Point Campus. Conocemos su existencia gracias a una filtración de Microsoft Store, que publicó anticipadamente la página del producto. Esta ya fue eliminada.

En este juego podremos construir bibliotecas, contratar profesores excéntricos, investigadores locos y presentar a los estudiantes cursos que les permitan convertirse en caballeros y payasos. También podemos explorar qué quieren los asistentes a clases y buscar mantenerlos felices.

La publicación confirmó que Two Point Campus saldrá a la venta para PC y Xbox One. Podremos jugarlos en Xbox Series X|S mediante retrocompatibilidad. Es posible que también llegue a estar disponible para PlayStation 4 y Nintendo Switch, pero tendremos que esperar el anuncio oficial para estar 100% seguros. Todavía no conocemos su fecha de lanzamiento.

Via: Gematsu

Fuente: Microsoft Store