Two Point Hospital gratis en Epic Games Store por tiempo limitado

Si no has tenido la oportunidad de jugar este sucesor espiritual de Theme Hospital –desarrollado por parte de su equipo original–, ahora es la oportunidad gracias a Epic Store, que lo tiene gratis hasta el 19 de junio. Construye desde cero una verdadera obra maestra, un hospital con las instalaciones sanitarias más bonitas –o funcionales– del condado de Two Point.

Mejora el diseño del hospital con el fin de aumentar el flujo de pacientes y de dinero. Distribuye los pasillos, las habitaciones y las salas de espera para que se ajusten a tus requisitos. Amplía el hospital, crea diversos edificios para poder acoger al mayor número posible de pacientes que entren por la puerta. Coloca objetos decorativos y funcionales por el hospital para aumentar su prestigio, reducir el aburrimiento de los pacientes, fomentar su felicidad y seguir recibiendo premios al final del año.

No esperes que los pacientes del condado de Two Point sean normales. En este mundo conocerás todo tipo de enfermedades insólitas, como las lumbreras o el cubismo, cada una con su propia máquina especial de tratamiento. Diagnostica enfermedades, crea salas adecuadas para tratarlas, contrata al personal apropiado y prepárate, porque curar una de estas enfermedades es solo el principio. Puedes ocuparte de un paciente, pero ¿podrás afrontar una epidemia de casos perdidos?

Todo empieza con tu primer hospital, pero ¿qué será lo próximo? Después de curar a los habitantes de un pequeño pueblo portuario, ¿superarás el reto de gestionar un hospital más concurrido? Reforma las instalaciones, mejora las máquinas, al personal y optimiza los espacios para ganar dinero más rápido. Forma al personal para mejorar su nivel con nuevas habilidades y conocimientos. Así tu hospital será aún más eficiente. Aprovecha las pantallas de información y los datos estadísticos para analizar tus puntos fuertes y débiles, y realizar los cambios pertinentes.