Ubisoft anunció The Division 2: Survivors, un ‘extraction shooter’ en el universo de la franquicia

¿Sera que este no lo cancelan?

Ubisoft aprovechó su presencia en Gamescom 2025 para hacer un par de panales y hablar con la prensa y jugadores sobre sus futuros proyectos. En uno de ellos —dedicado a la franquicia The Division— hablaron sobre los avances que han hecho en el MMO móvil que anunciaron en 2022 y anunciaron una nueva entrega de esta serie de títulos de acción posapocalíptica. The Division 2: Survivors estará basado en el segundo juego de la saga y será un ‘extraction shooter’ en el que equipos de varios jugadores compiten en un escenario PvPvE para conseguir el mejor botín de un mapa y escapar con él.

No mostraron mucho porque el juego se encuentra en una fase muy temprana de su desarrollo. Nos enteramos que su director creativo es Magnus Jansén —que trabajó en el primer juego de la serie— y que decidieron anunciarlo tan temprano porque quieren «ser muy transparentes y que los jugadores estén envueltos en su desarrollo».

Lo que sí vimos es algo de arte conceptual sobre este proyecto. Al estar basado en el segundo juego, se desarrollará en Washington D.C.

The Division 2: Survivors claramente quiere aprovechar la popularidad que tiene el subgénero de los ‘extraction shooters’ ahora, pero quién sabe si seguirá siendo tan exitoso cuando el juego finalmente salga. En todo caso esperamos que le vaya mejor que a The Division: Heartland un juego gratis de disparos y supervivencia que anunciaron en 2021 pero fue cancelado poco después.

Durante el panel también mostraron una hoja de ruta de la franquicia The Division para 2025 y 2026. Vemos que tienen planeadas betas cerradas de Resurgence (el MMO móvil), más temporada para el segundo juego y la celebración de los 10 años de aniversario.

Lo que no vemos aquí es el filme. ¿Qué pasó con esa película de The Division que supuestamente iban a hacer con Netflix y que sería protagonizada por Jessica Chastain y Jake Gyllenhaal?

