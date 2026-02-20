Videojuegos

Ubisoft despide a 40 desarrolladores de su estudio en Montreal, pero insiste en que no ha cancelado el remake de Splinter Cell

Otro equipo castigado por las malas decisiones de sus jefes.

No hemos salido del asombro y la rabia que nos causó el cierre del Bluepoint Games por parte de Sony y ya tenemos noticias de más despidos en la industria de los videojuegos. En esta ocasión se trata de Ubisoft Toronto, pues anunciaron que despedirán a 40 empleados del estudio canadiense que actualmente está trabajando en un ‘remake’ del juego de sigilo de 2002 Splinter Cell.

Estos despidos serían parte de la «reestructuración» de Ubisoft anunciada en enero de este año, la cual vio la cancelación de seis juegos en desarrollo entre los que estaban el esperado remake de Prince of Persia: The Sands of Time y el despido de muchos empleados en todos sus estudios a nivel mundial en un intento de ahorrar 235 millones de dólares en 2026. Estos cambios no han sido bien recibidos ni por los jugadores ni por los mismos empleados de la compañía, los cuales han realizado múltiples paros y protestas en respuesta.

De acuerdo a un correo interno de Ubisoft conocido por varias publicaciones, la empresa dice que el estudio de Toronto «seguirá siendo un contribuidor clave en los equipos de servicio», lo que muchos han interpretado como que de ahora en adelante se encargará de dar apoyo a otros equipos y no a hacer sus propios juegos. A pesar de esto, la compañía insistió en que el remake de Splinter Cell en que estaban trabajando no ha sido cancelado.

Ubisoft Toronto es el equipo responsable de juegos como Watch Dogs: Legion y Far Cry 6. Ver que un equipo tan talentoso sea tratado de esta manera es realmente decepcionante.

En una reciente entrevista con Variety, Yves Guillemot —el impopular CEO de Ubisoft— dijo que hay varios juegos de Assassin’s Creed y dos proyectos de Far Cry en desarrollo. También celebró el continuo éxito de Rainbow Six Siege. La empresa está apostando en sus marcas más reconocidas para salir del problema en que se metieron por sus malas decisiones corporativas.

