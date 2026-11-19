Por un lado estamos celebrando el lanzamiento de uno de los juegos más grandes y más esperados de todos los tiempos y por el otro seguimos lamentando el estado cada vez más lamentable de una industria de videojuegos adicta a despedir a las personas que hacen los mismos juegos para poder satisfacer a sus accionistas. Ubisoft acaba de anunciar que despidió 166 empleados de sus principales estudios en Quebec y Montreal, responsables de algunas de sus franquicias más conocidas y exitosas.

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Esta noticia resulta ligeramente sorprendente porque estos son los estudios a cargo de las entregas principales de series como Assassin’s Creed y Far Cry, de las que se esperan nuevas entregas en los próximos años. Ubisoft no especificó que proyectos se habrían visto afectados, pero de acuerdo al cubrimiento de la noticia por parte de IGN los empleados despedidos estaban trabajando en proyectos cancelados o que fueron «reenfocados». No habrían sido movidos al desarrollo de otros juegos porque Ubisoft redujo considerablemente la cantidad de proyectos activos.

¿Qué excusa dieron en Ubisoft para estos despidos? Nuestra traducción del comunicado oficial es la siguiente:

Ubisoft reducirá su fuerza laboral en 166 posiciones de sus opreaciones en Montreal y Quebec. A medida que nuestro portafolio evoluciona, las necesidades de producción cambian y nos exigen ajustar el tamaño de algunos equipos para asegurar que nuestros recursos están alineados con las necesidades del negocio y prioridades de la producción.



Valoramos profundamente las contribuciones de estos equipos y reconocemos el impacto que esto puede tener en nuestros colegas. Estamos comprometidos a apoyarlos durante este proceso con cuidado y respecto. Aquellos afectados recibirán liquidación, cobertura extendida de su seguro de salud, servicios de transición de carrera y otros recursos.

Básicamente, la misma parla corporativa de siempre. La verdad probablemente es la más simple: quieren reducir los costos operativos del trimestre para que luzcan mejor ante los accionistas.

Además de esto, muchos comentaristas en internet están acusando a Ubisoft de anunciar esta nueva oleada de despidos específicamente el día del lanzamiento de GTA 6 para que la noticia quede «sepultada» en medio de toda la información sobre el nuevo juego.