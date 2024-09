Ubisoft dice que «XDefiant no está muriendo y le va bien», presenta hoja de ruta

Ubisoft lanzó su competidor contra Call of Duty en abril de 2023 y aunque es verdad que no es muy comentado por la prensa, sus creadores dicen que no es cierto que le vaya mal. Mark Rubin, productor del juego, dijo que «»XDefiant no está muriendo y le va bien».

Esta es una referencia a un reporte de la publicación Insider Gaming hecho en agosto. Según el conocido informante Tom Henderson, el juego ha estado perdiendo jugadores consistentemente y Ubisoft no está contento con la cantidad de dinero que está haciendo, por lo que le habría dado un ‘ultimatum’ al estudio de mejorar las cosas antes de noviembre o podrían cerrar los servidores del juego.

Según Rubin, esto no sería cierto. En una publicación hecha en el blog oficial de Ubisoft acepta que el juego necesita mejorar su ‘netcode’ y otros elementos, pero que le está yendo bien. Como muestra de esto publicó un mapa de ruta que incluye una temporada 4 que llevaría el juego al menos hasta el año 2025.

Ya veremos quién tiene la razón sobre si XDefiant está muriendo o si le está yendo bien en los próximos meses. Ciertamente no se va a convertir en una amenaza para Call of Duty, pero eso no significa que no sea divertido o que no pueda mantener una saludable comunidad de jugadores.