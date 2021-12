Escándalos en Ubisoft causan un “éxodo” de empleados

Seguramente se han enterado que la situación interna de la empresa detrás de franquicias tan populares como Assassin’s Creed y Far Cry no es la mejor. Durante los últimos dos años, los escándalos de acoso sexual y abuso laboral en las oficinas de Ubisoft no han parado y esa parece ser la causa detrás de lo que los mismos empleados llaman un «éxodo» de desarrolladores.

En un reportaje para Axios, el periodista Stephen Totilo reporta que una gran cantidad de desarrolladores y «talento de alto nivel» ha renunciado a Ubisoft durante el último año y medio. En los últimos seis meses, la empresa perdió al menos 60 empleados, lo que habría causado que algunos proyectos paren o se ralenticen.

Según entrevistas con los empleados, hay varias razones para esto: bajos sueldos, frustración con la dirección creativa de la compañía y el mal manejo que han dado a los casos de acoso sexual y laboral. La abundancia de oportunidades competitivas que trae la migración de muchas empresas de tecnología a Canadá también anima a muchos a abandonar la empresa. Es mucho más fácil conseguir trabajo allí que en otros países como Estados Unidos.

En respuesta a Totilo, la administración de Ubisoft alega que los números de pérdida de empleados son normales y menores que los de algunos de sus competidores. También dicen que en los últimos meses han contratado más de 2500 empleados a nivel mundial. Se supo que aumentaron el sueldo de muchos empleados tratando de retenerlos.

Ya veremos cómo afecta a Ubisoft en el futuro este «éxodo» de empleados y continuos escándalos. Ojalá la administración se enfoque en solucionar sus problemas internos y escuchar las peticiones de sus propios desarrolladores para que la situación mejore.

Fuente: Axios