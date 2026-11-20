A los grandes directivos les encanta decir que no pretenden usar la IA generativa para reemplazar a sus empleados sino para «que sean más productivos», pero sus acciones siempre los contradicen. Ubisoft presentó su más reciente reporte financiero el mismo día en que despidió 166 trabajadores de sus estudios en Montreal y Quebec, y en este revela que ha creado un nuevo estudio dedicado totalmente a la IA generativa.

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Este nuevo estudio se llama Motherbrain (ojalá Nintendo los demande) y Ubisoft lo describe como parte de «un nuevo modelo operacional» que comenzó a implementar a comienzos de 2026 cuando canceló seis juego y dividió los estudios de la compañía en «casas creativas». De acuerdo al reporte, el nuevo estudio es «una subsidiaria dedicada a la innovación en jugabilidad, apoyando a todos los creadores de juegos a desarrollar experiencias innovadoras».

Esta descripción sugiere que Motherbrain no se dedicará al desarrollo de juegos sino a crear elementos con IA generativa para los demás estudios de la compañía. La idea de que ayudará a «innovar» resulta absurda porque sabemos bien que la IA generativa no puede crear nada, solo robar elementos ya existentes.

Según indicó Yves Guillemot, el infame CEO de Ubisoft, el equipo que formó este estudio es el mismo que está desarrollando Teammates: un juego de disparos «experimental» en el que nuestro compañero de equipo sirve como chatbot de IA generativa.

Las críticas a este anuncio no se han hecho esperar. En foros como Resetera hay usuarios que prometen que jamás tocarán un juego tocado por el estudio de IA de Ubisoft y otros comparan esta iniciativa con Ubisoft Quartz, un equipo que se enfocó en poner NFT en juegos como Ghost Recon y que fue un completo fracaso.