Ubisoft explica sus razones para las gráficas de Prince of Persia Remake

Durante la presentación de Ubisoft Forward, la compañía reveló una reinvención de su clásico de la década del 2000, Prince of Persia: The Sands of Time. Ubisoft profundizó en las características del juego, pero los fans no pudieron evitar señalar las poco aceptables gráficas usadas para este remake.

Ubisoft India comenta que quieren hacer de este nuevo Prince of Persia algo destacado entre títulos como Assassin’s Creed y la implementación de la saturación de luz es esencial para redefinir la identidad visual del juego. Aunque es admirable que el equipo esté dedicado a llevar esta nueva experiencia a los jugadores, pero no justifica el aspecto de lo que vimos en el avance.

El director encargado Syed Abbas, comentó que no ha habido restricciones de presupuesto para Prince of Persia y que el proyecto ha estado en desarrollo por más de dos años. También afirmó que más de 170 personas están trabajando en el juego y ha habido aportes a la infraestructura del estudio para la realización de esta moderna reconstrucción.

Ubisoft aclaró que las imágenes usadas para el tráiler fueron de una versión alpha, por lo que se espera que haya una considerable mejora en el aspecto visual.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake saldrá a la venta el próximo 21 de enero de 2021 para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Vía: DualShockers