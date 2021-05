Far Cry 6 será una historia sobre una revolución violenta de un pueblo latinoamericano contra una dictadura fascista y no se puede negar que este es un tema con una gran carga política. Durante años, Ubisoft ha negado que sus juegos tengan un mensaje político pese a que claramente lo tienen y este no fue diferente.

En una entrevista con TheGamer, publicada el mismo día en que revelaron los videos de jugabilidad de Far Cry 6, el director narrativo Navid Khavari dijo que, a pesar de haber hablado con verdaderos guerrilleros durante su investigación para el juego, «no pretende hacer un comentario político al respecto». Esto atrajo muchos comentarios negativos de jugadores y críticos en redes sociales y piezas de opinión en internet.

Navid Khavari

Ahora, menos de una semana después, Khavari está cambiando la narrativa. En un artículo publicado en el sitio web oficial de Ubisoft, dice claramente que la historia del juego sí es política.

«Hay discusiones relevantes en Far Cry 6 sobre las condiciones que hacen que surja el fascismo en una nación, los costos del imperialismo, labores forzada, la necesidad de elecciones libres, derechos de personas LGBTI y más en el contexto de Yara.



Tratamos de ser muy cuidadosos en la forma en la que nos aproximamos a nuestras inspiraciones. Estas incluyen a Cuba, pero también a otros países que experimentaron revoluciones políticas».

No insinúa que su frase en la entrevista haya sido sacada de contexto. Sin embargo, aclara que aquellos que busquen una declaración política binaria y simplificada en Far Cry 6 sobre lo que está pasando actualmente en Cuba, no la van a encontrar. Dice que lo que hay en el juego es un punto de vista que trata de capturar la complejidad política de una revolución moderna en un contexto ficticio.

Finalmente, pide a la audiencia que dejen a la historia del juego hablar por sí misma antes de formarse opiniones duras sobre sus reflexiones políticas.

Ahí lo tienen. Far Cry 6 es un juego político. Confirmado en el sitio web oficial de Ubisoft.

