Ubisoft habla sobre el futuro de Assassin’s Creed, confirma el remake de Black Flag

Tras una impopular reestructuración que causó oleadas de despidos y protestas entre los empleados de la compañía, es claro que Ubisoft está en una posición precaria y resulta fácil de entender por qué está apostando tan fuertemente en sus marcas más populares, especialmente Assassin’s Creed. Hace poco presentó el nuevo «equipo de líderes» a la cabeza de la franquicia y ahora ha emitido un comunicado oficial hablando de los juegos de la saga en los que está trabajando, aprovechando para confirmar que el largamente rumoreado ‘remake’ (¿o era ‘remasterización?) Assassin’s Creed Black Flag ReSynced sí es real.

Puede leer este comunicado firmado por Jean Guesdon — el nuevo director de contenido de la franquicia— en el sitio web oficial de la compañía. Aquí les vamos a dar un resumen de todo lo que dijeron, proyecto por proyecto.

Assassin’s Creed Shadows va a cumplir un año y como ya dijimos, no va a tener una segunda expansión, aunque sí dijeron que en los próximos veces veremos algunos paquetes de contenido más pequeños llegar al juego. Probablemente sean misiones cortas y nuevo equipo.

Assassin’s Creed Codename HEXE sigue en desarrollo y el mismo Jean Guesdon es el nuevo director creativo del juego. No dieron muchos más detalles y parece que vamos a tener que esperar aún más tiempo para ver cómo luce, pero insisten en que será «una narrativa única y más oscura».

Assassin’s Creed Codename INVICTUS es un juego multijugador JcJ que está siendo desarrollado por veteranos de For Honor en Ubisoft Montreal.

Assassin’s Creed Jade es un juego móvil desarrollado en China que hemos visto varias veces a lo largo de varios años. Solo dijeron que no ha sido cancelado y siguen trabajando en él.

Assassin’s Creed Black Flag ReSynced por fin confirmaron que el ‘remake’ o ‘remasterización’ (no es claro) de uno de los juegos más populares de la saga es real, pero no dijeron nada más al respecto. Solamente compartieron este arte.

Assassin’s Creed Unity este juego de PS4 y Xbox One recibirá un parche gratis que nos permitirá jugarlo con un rendimiento de 60 fps (cuadros por segundo) en PS5 y Xbox Series X|S. La actualización estará disponible desde el jueves 5 de marzo de 2026.

Además de todas estas noticias, Guesdon también dijo que «planean traer el multijugador cooperativo de regreso a la saga» pero no dijo si será en un nuevo juego o como un modo de uno de los títulos mencionados. También comentó que pronto tendremos más noticias sobre la serie de Assassin’s Creed que está produciendo Netflix.