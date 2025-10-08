Ubisoft habría cancelado otro Assassin’s Creed desarrollado en Estados Unidos por miedo a una controversia

Tristemente, las cancelaciones de videojuegos son algo terriblemente común. Pueden ocurrir cuando apenas se están gestando las ideas o incluso tras varios años de desarrollo, pero siempre rompen el corazón de los desarrolladores y de los jugadores que los esperaban. Usualmente las razones de las cancelaciones son económicas, pero a veces también es por la cobardía de los ejecutivos del estudio. Parece que ese es el caso de un juego de la saga Assassin’s Creed desarrollado en la era de la reconstrucción pos guerra civil de Estados Unidos (entre las décadas de 1860 y 1870) y que Ubisoft «mató» por miedo a crear controversia.

De acuerdo a un reportaje del periodista Stephen Totilo publicado en Game File, este juego sería protagonizado por un hombre de raza negra que fue esclavo en el sur y había logrado su libertad tras la guerra, se uniría a los Asesinos y regresaría al sur para luchar contra los Templarios y el recién surgido Ku Klux Klan.

De acuerdo al testimonio de varios trabajadores de Ubisoft y que habrían sido confirmados a Totilo por varias fuentes, Ubisoft habría cancelado el proyecto temiendo una reacción negativa en línea parecida a la que tuvo Yasuke de Assassin’s Creed Shadows —la cual fue impulsada por influenciadores racistas— y preocupaciones por el clima político en Estados Unidos se estaba volviendo cada vez más tenso por la presión de la extrema derecha contra la diversidad, inclusión y cualquier cosa con temáticas ligeramente «progresistas».

Assassin’s Creed Liberation (2012)

Es realmente triste ver que una obra de cualquier tipo se cancele por razones como esta. No solo es un atentado contra la libertad de expresión, sino que es «arrodillarse» ante la peor calaña de miembros de la comunidad gamer que tratan de imponer su intolerancia a todo el medio de los videojuegos. Al menos ya contamos con un juego de temática ligeramente similar en Assassin’s Creed: Freedom Cry, un ‘spin-off’ de Black Flag en el que controlamos a un asesino de raza negra llamado Adéwalé, que debe ayudar a rescatar esclavos africanos en la Santo Domingo del siglo XVIII. También hay otros dos juegos desarrollados en Estados Unidos, pero durante la era de la revolución: Assassin’s Creed 3 y Assassin’s Creed Liberation.

Además del cancelado Assassin’s Creed desarrollado en Estados Unidos después de la guerra civil, hay al menos otros dos títulos de la saga en desarrollo: Jade, un juego móvil desarrollado en la antigua China, y Hex, cuya trama estaría enfocada en la brujería.