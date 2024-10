Ubisoft habría iniciado un nuevo proyecto de Rayman, si es que no lo cancelan

Después de las lamentables noticias relacionadas con Prince of Persia: The Lost Crown, un nuevo reporte señala que el disuelto equipo ahora hace parte de un nuevo proyecto sobre Rayman. De acuerdo con Insider Gaming, antiguos miembros del equipo de Prince of Persia –Ubisoft Montpellier– han pasado a formar parte de otro equipo que trabaja en un ‘remake’ de Rayman. Michel Ancel, creador de Rayman, estaría a bordo como consultor. Otros miembros del equipo de Prince of Persia: The Lost Crown estarían aparentemente trabajando en el largamente aplazado Beyond Good & Evil 2 y el próximo título de Ghost Recon.

Por su parte, Ubisoft ha confirmado (vía Kotaku) que está explorando algún tipo de juego de Rayman, pero no ha dicho exactamente de qué se trata. El comunicado oficial dice: “Nos complace confirmar que Ubisoft Montpellier y Ubisoft Milán han iniciado recientemente una fase de exploración de la marca Rayman. El proyecto todavía está en sus primeras etapas y compartiremos más detalles más adelante”.

Si bien causa alegría que Rayman reciba un nuevo título bajo su protagonismo, más de una década después de los destacados plataformas Rayman Origins y Rayman Legends, ver lo sucedido con Prince of Persia: The Lost Crown y la actitud de Ubisoft al respecto no siembra la mayor confianza. En cualquier momento el susodicho proyecto podría ser cancelado y, de llegar a salir, ni siquiera sus desarrolladores tendrían la seguridad de seguir trabajando en la franquicia de Rayman. Al final del día es un negocio y todo depende de los resultados financieros, más que de la creatividad y buen arte que puedan implementar.

La última aparición de Rayman como personaje invitado fue en el DLC de Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Juego que por cierto el director ejecutivo de Ubisoft, piensa que debieron guardar y lanzarlo en la consola sucesora de Nintendo Switch.