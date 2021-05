El 11 de mayo de 2021, poco después de que se dieron a conocer los detalles del más reciente reporte financiero de Ubisoft, algunos medios y usuarios de redes sociales reportaron que los creadores de Assassin’s Creed «dejarán de lanzar AAA para sacar juegos ‘free-to-play'».

Esto no es cierto.

Lo que Ubisoft dijo es que «pretenden depender menos de juegos AAA en su mezcla general de productos». Esto fue reportado por Video Games Chronicle.

Las palabras de Frederick Duguet, jefe financiero de la empresa, fueron las siguientes:

«En línea con la evolución de nuestro cada vez más diverso lineamiento de productos, ya no vamos a enfocarnos en principalmente en tres o cuatro grandes títulos AAA cada año. Eso ya no representa las dinámicas de nuestra creación de valor (…).



Adicionalmente, estamos creando juegos ‘free-to-play’ de alta calidad con las mismas expectativas que teníamos hacia títulos AAA a largo plazo. Esta es simplemente la evolución de nuestras aspiraciones financieras y no cambia el hecho de que crearemos tanto grandes juegos de pago como otros gratuitos».



Frederick Duguet

En resumen, lo que Ubisoft dijo es que de ahora en adelante esperan que los juegos gratis o ‘free-to-play’, como el recientemente anunciado The Division Heartland, generen tanto o más dividendos que los AAA. Estos últimos no serán más el enfoque principal.

Uno de los analistas de Ubisoft aclaró aún más las cosas respondiendo a Geoff Keighley en Twitter. Dijo que todo esto es en referencia a los juegos gratis convirtiéndose en «una mayor porción del pastel de ganancias» y no una indicación de que habrán menos juegos de pago tradicionales como Assassin’s Creed o Far Cry. La mezcla de contenido se está expandiendo, no cambiando.

Fuente: VGC